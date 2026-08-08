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O presidente da Argentina, Javier Milei, republicou em seu perfil oficial no X, uma postagem com críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste sábado (8).

A publicação se refere a uma postagem de deputado republicano dos Estados Unidos Carlos Gimezes, que diz que no Congresso americano, “denunciamos o corrupto e criminoso Lula da Silva, que destruiu o Brasil”.

Javier Milei republica postagem com críticas a Lula • Javier Milei via X

Gimenez também responsabilizou Lula pelas tensões nas relações diplomáticas entre o Brasil e Estados Unidos.”[Lula] prejudicou a forte aliança entre nossas duas nações. Lula apoia todas as ditaduras comunistas do nosso hemisfério e deve ser responsabilizado”, concluiu.

🚨In the US Congress, we denounce corrupt, criminal Lula Da Silva who has destroyed #Brazil & has damaged the strong alliance between both of our nations. Lula enables every Communist dictatorship in our hemisphere & must be held accountable. — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) August 8, 2026

Essa não é a primeira vez que o deputado nascido em Cuba faz críticas ao presidente brasileiro. Em março deste ano, Gimenez criticou Lula, Gustavo Petro, ex-presidente da Colômbia, e Claudia Sheinbaum, presidente do México, por terem emitido uma declaração conjunta defendendo o cessar-fogo no Oriente Médio e uma solução diplomática para o fim do conflito.

Tensão entre Brasil e Argentina

A republicação de Milei representa um novo capítulo no aumento das tensões diplomáticas entre Brasil e Argentina.

No final de julho, o presidente argentino esteve no Brasil para cumprir uma série de agendas com integrantes da direita, incluindo participar da convenção nacional do PL que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à presidência da República.

As falas de Milei ao se referir ao presidente Lula causaram uma série de repercussões diplomáticas que terminaram com o rebaixamento das relações diplomáticas para o nível de encarregado de negócios entre Brasil e Argentina e o anúncio do retorno do embaixador de Milei, Daniel Raimondi, à Argentina, que deve acontecer no domingo (9).

Fontes afirmaram à CNN Brasil que a representação diplomática do país ficará sob responsabilidade da ministra María Emilia Cortés, atual chefe da chancelaria argentina.

A CNN Brasil entrou em contato com o Itamaraty e o Planalto para comentários, mas não obteve resposta até o momento desta publicação.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Luciana Caczan.

Conteúdo Original / Fonte: Luciana Caczan