O Grande Debate: Relator da CPMI do INSS como vice de Flávio atrai voto?

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O empresário Leonardo Bortoletto e o advogado Vitor Marques debateram, na quarta-feira (5), em O Grande Debate (de segunda a sexta-feira, às 23h), se o “relator da CPMI do INSS como vice de Flávio Bolsonaro atrai voto?”

O senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciou o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) como seu candidato a vice-presidente na disputa eleitoral. No evento de anúncio, Gaspar afirmou estar “pronto para a luta” e prometeu enfrentar a corrupção, o crime organizado e os problemas econômicos do país.

Em seu discurso, Alfredo Gaspar declarou: “Alguém simples, mas que está pronto para a luta, alguém que tem boa fé, sabe o tamanho da responsabilidade, terei lealdade e gratidão, terei a coragem de enfrentarmos juntos a corrupção, o crime organizado.” O deputado também criticou o que chamou de “economia em frangalhos” e a “falta de oportunidades” no país.

Debate sobre a escolha do vice

Vitor Marques avaliou que a escolha de Alfredo Gaspar representa uma limitação da chapa. Segundo ele, a candidatura enfrentou sucessivas negativas de outros partidos, como Republicanos, Podemos, PP e União Brasil, e também não conseguiu incluir uma mulher na composição.

“Essa é a escolha de quem não teve escolha”, afirmou Marques, acrescentando que o deputado Alfredo “representa um Estado importante, mas não atrai votos.” Para o advogado, a escolha resolve, sobretudo, um problema político local em Alagoas, ao abrir espaço para que Arthur Lira dispute uma vaga no Senado estadual.

Já Leonardo Bortoletto defendeu a escolha como acertada. Em sua avaliação, a composição de uma chapa presidencial envolve múltiplos fatores além da capacidade de atrair votos, como posicionamento ideológico e estratégia política estadual.

Bortoletto destacou que Alfredo Gaspar, como relator da CPMI do INSS, carrega um simbolismo relevante: “Ele foi relator de uma CPMI importante, de uma CPMI que trata de um assunto que afligiu o Brasil durante várias semanas, se não meses, nos noticiários.” Para o empresário, a corrupção é uma das principais preocupações do eleitorado brasileiro, e a chapa se posiciona diretamente sobre esse tema.

Chapa puro-sangue: vantagem ou desvantagem?

Vitor Marques considerou a chapa puro-sangue prejudicial, argumentando que chapas presidenciais historicamente buscam representar a diversidade política e social do Brasil.

“É importante que várias ideias, vários perfis estejam contemplados numa chapa presidencial”, disse ele, citando como exemplo a composição da chapa do PT, que incluiu Geraldo Alckmin, do PSB.

Bortoletto, por sua vez, ponderou que a chapa puro-sangue “não é nem boa e nem ruim” por si só, lembrando que outros candidatos, como Romeu Zema e Ronaldo Caiado, adotaram a mesma estratégia.

Ele argumentou que composições partidárias poderão ocorrer nos estados de forma diferenciada, e que nenhum governo no Brasil governou exclusivamente com a chapa que venceu a eleição.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites