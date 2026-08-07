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PCO confirma Rui Costa Pimenta como candidato à Presidência

Por CNN Brasil
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PCO confirma Rui Costa Pimenta como candidato à Presidência

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O PCO (Partido da Causa Operária) confirmou, na quarta-feira (5), durante a convenção virtual, o nome do presidente do partido, Rui Costa Pimenta, como candidato à Presidência, e o de seu vice, Antônio Carlos Silva.

Os nomes foram aprovados por unanimidade, e o evento de lançamento oficial está previsto para o próximo sábado (8), em São Paulo, capital.

Rui Costa é jornalista e fundador do PCO, do qual é presidente nacional. Ele também participou da fundação do PT (Partido dos Trabalhadores) e da CUT (Central Única dos Trabalhadores) na década de 1980.

Esta será a quinta vez que o presidente do partido concorre às eleições presidenciais. A primeira aconteceu em 2002, seguida pelas de 2006, 2010 e 2014, quando somou pouco mais de 12 mil votos, o que correspondeu a 0,01%.

Já o vice Antônio Carlos Silva, conhecido como “Toninho”, é professor da rede pública. Coordenador da Corrente Sindical Nacional Causa Operária e diretor do APEOESP (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), ele também participou da fundação do PT e da CUT.

Segundo o partido, a candidatura tem como objetivo enfrentar o “imperialismo”.

“Em particular, Rui Costa Pimenta encabeça a candidatura presidencial mais antissionista destas eleições, defendendo abertamente a luta do povo palestino e das forças que enfrentam a dominação imperialista no Oriente Próximo. Não por acaso, a palavra de ordem da campanha resume sua orientação: ‘Contra o sistema, apoie a resistência’.”

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por polianafarias.

Conteúdo Original / Fonte: polianafarias
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