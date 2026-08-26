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Um cardápio completamente personalizado. Assim é o método utilizado pela pizzaria “Trusta”, em Florianópolis (SC), em que todos os sabores começam com a letra “T”.
Alguns dos exemplos são as pizzas de targherita, tuçarela e talabresa. Victor Fontana de Ferraz, um dos sócios da pizzaria, contou em entrevista ao G1 que tudo começou com um trocadilho.
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“Apesar de serem sabores clássicos, todos têm um toque autoral. Em vez de a gente falar que são sabores clássicos com ‘Q’ a mais, a gente faz essa brincadeira de dizer que são sabores clássicos com ‘T’ a mais, de ‘Trusta'”, explicou.
“A gente trouxe essa brincadeira para os nomes das pizzas, começando todas com a letra T”, complementou o sócio. A repercussão viralizou ainda mais após uma publicação nas redes sociais expor o cardápio do restaurante:
Histórico de brincadeiras
O próprio nome da pizzaria, segundo o sócio, deriva da palavra trust (confiança, em inglês). A irreverência já motivou uma promoção em que os clientes ganhariam uma porção de cortesia caso falassem todas as palavras da frase com a letra “T”. Apesar da vocação fonética, as brincadeiras também se estendem ao campo visual.
“Na pizzaria, temos um muralzinho com fotos em que a gente põe o nome dos clientes também com a letra T. Quando a gente envia o delivery, a gente manda um cartãozinho onde a gente escreve o nome dele com a letra T também”, afirmou Victor.
Repercussão e humor bem-vindos
A pizzaria Trusta existe há pouco mais de três anos, enquanto a massa é uma tradição familiar da década de 1990. O restaurante ainda envolve o pai de Victor e um amigo de infância.
Para o dono da empresa, a publicação tem sido positiva e o público entende a proposta bem-humorada trazida pela pizzaria. Em vídeo recente publicado nas mídias sociais, ele agradeceu o carinho recebido.
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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por kilbermoreira.