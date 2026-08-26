Compartilhar matéria

Um cardápio completamente personalizado. Assim é o método utilizado pela pizzaria “Trusta”, em Florianópolis (SC), em que todos os sabores começam com a letra “T”.

Alguns dos exemplos são as pizzas de targherita, tuçarela e talabresa. Victor Fontana de Ferraz, um dos sócios da pizzaria, contou em entrevista ao G1 que tudo começou com um trocadilho.

Leia mais

‘Panelas de argila e outros utensílios de cerâmica não foram projetados para uso em fogão’; cozinheiro aponta utensílios incompatíveis

Você não pode tratar o cachorro da mesma maneira que um gato: médica veterinária explica o perigo de achar que ambos são iguais

‘Tem um morcego na minha boca!’: mulher acorda com animal em seu rosto e sua reação viraliza na internet

“Apesar de serem sabores clássicos, todos têm um toque autoral. Em vez de a gente falar que são sabores clássicos com ‘Q’ a mais, a gente faz essa brincadeira de dizer que são sabores clássicos com ‘T’ a mais, de ‘Trusta'”, explicou.

“A gente trouxe essa brincadeira para os nomes das pizzas, começando todas com a letra T”, complementou o sócio. A repercussão viralizou ainda mais após uma publicação nas redes sociais expor o cardápio do restaurante:

• Redes sociais/Reprodução

Histórico de brincadeiras

O próprio nome da pizzaria, segundo o sócio, deriva da palavra trust (confiança, em inglês). A irreverência já motivou uma promoção em que os clientes ganhariam uma porção de cortesia caso falassem todas as palavras da frase com a letra “T”. Apesar da vocação fonética, as brincadeiras também se estendem ao campo visual.

“Na pizzaria, temos um muralzinho com fotos em que a gente põe o nome dos clientes também com a letra T. Quando a gente envia o delivery, a gente manda um cartãozinho onde a gente escreve o nome dele com a letra T também”, afirmou Victor.

Repercussão e humor bem-vindos

A pizzaria Trusta existe há pouco mais de três anos, enquanto a massa é uma tradição familiar da década de 1990. O restaurante ainda envolve o pai de Victor e um amigo de infância.

Para o dono da empresa, a publicação tem sido positiva e o público entende a proposta bem-humorada trazida pela pizzaria. Em vídeo recente publicado nas mídias sociais, ele agradeceu o carinho recebido.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Trusta Pizza (@trusta.pizza)

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por kilbermoreira.

Conteúdo Original / Fonte: kilbermoreira