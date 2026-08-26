Por que Helena Rizzo e Fogaça não estão no “Masterchef” desta semana?

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Os espectadores do “MasterChef 2026” deram falta dos jurados fixos Helena Rizzo e Fogaça no episódio que foi ao ar na última terça (25). A dupla já havia se ausentado na segunda parte do episódio 13, que foi ao ar em 18 de agosto.

Segundo a própria Band anunciou em 18 de agosto, os chefs tiveram problemas pessoais. Após o capítulo desta semana ir ao ar, Helena usou suas redes para esclarecer o ocorrido: “Passando para dizer que está tudo bem comigo. Como a gente grava corrido o ‘Masterchef’, eu tive que resolver uns assuntos pessoais. Não teve escapatória, mas está tudo bem, em paz”.

Ela afirmou que volta no 15º episódio, que será exibido na próxima terça (1º), para a Prova de Eliminação. A emissora afirmou que Fogaça também deve voltar na semana que vem.

Para reforçar o time de jurados, Erick Jacquin contou com a ajuda da chef Heaven Delhaye e do comediante Paul Cabannes, enquanto o julgamento da eliminação teve reforço de Diego Sacilotto e da sommelier Priscila Matta.

A 13ª temporada de “Masterchef” vai ao ar às terças-feiras às 22h30 na Band ou no aplicativo Bandplay.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasantos.

Conteúdo Original / Fonte: larissasantos