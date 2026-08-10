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Região Centro-Oeste tem alerta laranja de perigo para baixa umidade

Por Agência Brasil
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Região Centro-Oeste tem alerta laranja de perigo para baixa umidade

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© Marcello Casal JrAgência Brasil

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A Região Centro-Oeste amanheceu nesta segunda-feira (10) com alerta laranja de perigo para variação da umidade relativa do ar entre 20% e 12%. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso vale para uma região que se estende do sudeste mato-grossense, passando por grande parte de Goiás, do Distrito Federal, sul do Tocantins até o noroeste de Minas Gerais e Vale do São Francisco na Bahia.

Na região, os termômetros têm mínima prevista de 15°C em Brasília, e máxima de 38°C em Cuiabá.

O Inmet orienta beber bastante líquido; evitar atividades físicas; evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia; usar hidratante para pele; e umidificar o ambiente. Mais informações podem ser obtidas junto à defesa civil (telefone 199) e ao corpo de bombeiros (telefone 193).

No sudeste de Mato Grosso do Sul, leste de São Paulo e em grande parte do estado do Paraná o alerta amarelo é de perigo para chuvas e queda de granizo, com ventos que podem atingir até 60 quilômetros por hora (km/h).

Ainda segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, de estragos em plantações, de queda de galhos de árvores e de alagamentos.

“Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada”, alertou o órgão.

Na cidade de São Paulo, as temperaturas devem permanecer amenas, com mínima prevista de 14°C, enquanto o centro-norte da Região Sudeste apresenta elevação das temperaturas, com máximas de 34°C em Belo Horizonte.

No Sul, são esperadas muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas no Paraná, em Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Há possibilidade de geada no sul do Rio Grande do Sul.

De acordo com o Inmet, a previsão é de frio, com mínima de 3°C em Curitiba, onde a máxima não deve passar de 11°C. Em Porto Alegre, a máxima permanece abaixo de 16°C.

Na Região Norte do país, a previsão é de muitas nuvens, com chuva no Acre e oeste do Amazonas. Também há possibilidade de chuva isolada em Rondônia, no leste do Amazonas, Roraima, norte do Pará e Amapá.

Com altas temperaturas, os termômetros devem marcar mínima de 22°C em Rio Branco e Palmas, e a temperatura máxima pode chegar a 38°C em Palmas.

No Nordeste a segunda-feira terá muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada no centro-norte do Maranhão, Piauí, Ceará, norte e leste do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e nordeste de Sergipe.

A mínima prevista é de 21°C em Teresina, e a máxima pode chegar a 37°C.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Agência Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: Agência Brasil
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