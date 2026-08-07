Relembre o primeiro jogo entre João Fonseca e Ben Shelton antes de Montreal

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O tenista João Fonseca irá enfrentar novamente o americano Ben Shelton, dessa vez pelas oitavas de final do Master 1000.

No último confronto, em abril desse ano, o brasileiro foi derrotado por 2 sets a 1, parciais de 6-3, 3-6 e 6-3, em duelo válido pelas quartas de final do ATP 500 de Munique.

O maior trunfo do americano foram os saques velozes, que foram o grande diferencial da disputa. Shelton conseguiu uma sequência de aces ao longo do jogo e João teve dificuldades nas devoluções, mas conseguiu vencer um set mesmo sob pressão.

Disputado no saibro alemão e na altitude de Munique, o jogo durou 1h49 min. Na ocasião, Shelton era o número seis do mundo mas atualmente ocupa a décima posição.

João, por sua vez, ocupava o número 35 quando foi derrotado e agora está na posição 27 no ranking mundial da ATP.

Classificação e quebra de tabu

Na noite desta sexta-feira (7), João Fonseca derrotou o norueguês Casper Ruud e avançou às oitavas de final no Masters 1000 de Montreal. A última vez que um brasileiro chegou nesta fase foi em 2004, com Gustavo Kuerten, o Guga.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Jonatans Cruz.

Conteúdo Original / Fonte: Jonatans Cruz