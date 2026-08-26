Renan diz que não vai desrespeitar STF, mas defende descumprir decisões “ilegais”

O candidato à presidência da República pelo Missão, Renan Santos, disse há pouco que não vai “sair desrespeitando” todas as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), mas voltou a defender que apenas aquelas decisões consideradas “ilegais” não devem ser cumpridas.

A declaração foi feita durante a sabatina da TV Globo.

“Não é que eu falei que vou sair desrespeitando todas as decisões do STF, que isso é um absurdo”, afirmou.

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Entretanto, ele defendeu que decisões que forem consideradas “ilegais” são uma exceção.

“Qualquer cidadão, diante de uma decisão ilegal, ele pode não cumprir. Na verdade, ele tem o dever de não cumprir. Decisão ilegal não se cumpre”, concluiu.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Estadão Conteúdo.

Conteúdo Original / Fonte: Estadão Conteúdo