Renan Santos defende que Brasil desenvolva bombas atômicas para garantir soberania

O candidato à presidência da República pelo Missão, Renan Santos, voltou a defender que o Brasil desenvolva bombas atômicas.

Durante entrevista nesta quarta-feira, 26, à TV Globo, o presidenciável disse que “ter armas nucleares é uma forma de defender sua própria soberania”.

“No futuro, se o Brasil quiser ser uma das cinco maiores nações do mundo, ele vai precisar ter soberania, soberania sob seu próprio território, soberania militar e vai ter que discutir ter bombas atômicas”, disse.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Estadão Conteúdo.

Conteúdo Original / Fonte: Estadão Conteúdo