Renan Santos diz que fará cortes de gastos para estabilizar dívida pública

O candidato à presidência da República pelo Missão, Renan Santos, disse nesta quarta-feira, 26, que as medidas que adotará caso seja eleito irão deixar a dívida pública estável, além disso, voltou a defender o corte de gastos como uma das principais medidas para o problema fiscal do País.

A declaração foi feita durante a sabatina da TV Globo.

Ao ser questionado sobre o comprometimento do seu governo com a redução da dívida pública, o candidato respondeu que “as medidas que nós vamos adotar, no mínimo, vão deixar ela (dívida pública) estável”, disse. Como exemplo, ele citou que isso seria feito com corte de gastos e aumento do PIB.

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Além disso, ele mencionou que vai “desindexar desvinculações do piso da educação e da saúde, até porque hoje eles estão irracionais e estão quebrando pequenos municípios”, afirmou.

Em seguida, ele afirmou que será necessário fazer outra reforma da Previdência.

“Todas essas medidas vão evitar a aceleração e o resto é o corte de gasto que nós vamos fazer. Só que a beleza dos cortes de gastos é que eles estarão vinculados ao investimento em infraestrutura, que é uma coisa que o Brasil está precisando para poder voltar a crescer”, disse.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Estadão Conteúdo.

Conteúdo Original / Fonte: Estadão Conteúdo