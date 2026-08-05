Salah é recebido com festa absurda pelos torcedores do Trabzonspor; veja

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O atacante Salah foi recepcionado com enorme festa na Turquia. O jogador chegou na cidade de Trebizonda. O egípcio, de 34 anos, assinou contrato de duas temporadas com o Trabzonspor.

Uma multidão na cidade turca recebeu o atacante africano. Torcedores do Trabzonspor celebraram a chegada do atleta com sinalizadores, bandeiras e outros adereços. Salah interagiu com os fãs do clube, comandando a festa.

O egípcio deixou o Liverpool ao término da última temporada. O atleta enfrentou problemas com o treinador Arne Slot no clube inglês. O atacante tinha contrato até junho de 2027, mas decidiu não permanecer na equipe.

Com a camisa dos Reds, Salah contabilizou 442 jogos, com 257 gols e 120 assistências. Ele construiu uma trajetória extremamente vitoriosa no time inglês, conquistando nove títulos: um Mundial de Clubes, uma Champions League, uma Supercopa da Uefa, duas edições da Premier League, duas Copas da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.

Revelado pelo Al-Mokawloon, do Egito, Salah teve passagens por Basel, Chelsea, Fiorentina e Roma antes de chegar ao Liverpool, na temporada de 2017.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por murillogrant.

Conteúdo Original / Fonte: murillogrant