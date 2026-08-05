07/08/2026
ContilNet Notícias Logo
07/08/2026
ContilPop
Filha de Xande de Pilares é mordida na escola e mãe desabafa
Filme brasileiro passa a ser indicado apenas para maiores de 18 anos
Flávia Saraiva aposta em Ney e Luiz Gonzaga para o seu novo solo
Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”
Leonardo viraliza ao comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer PIX
Despedida de surfista para cão de estimação no mar viraliza e gera debate
Entenda boatos que ligam Neymar a post de Shawn Mendes para Marquezine
Lucas Leto reflete sobre rótulo de galã e novo papel em novela da Globo
Pais de criança morta recorrem para aumentar indenização de Amado Batista
Cristiano Ronaldo defende corpo de Georgina e comentário viraliza

Salah é recebido com festa absurda pelos torcedores do Trabzonspor; veja

Por CNN Brasil
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Salah é recebido com festa absurda pelos torcedores do Trabzonspor; veja

Compartilhar matéria

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O atacante Salah foi recepcionado com enorme festa na Turquia. O jogador chegou na cidade de Trebizonda. O egípcio, de 34 anos, assinou contrato de duas temporadas com o Trabzonspor.

Uma multidão na cidade turca recebeu o atacante africano. Torcedores do Trabzonspor celebraram a chegada do atleta com sinalizadores, bandeiras e outros adereços. Salah interagiu com os fãs do clube, comandando a festa.

O egípcio deixou o Liverpool ao término da última temporada. O atleta enfrentou problemas com o treinador Arne Slot no clube inglês. O atacante tinha contrato até junho de 2027, mas decidiu não permanecer na equipe.

Com a camisa dos Reds, Salah contabilizou 442 jogos, com 257 gols e 120 assistências. Ele construiu uma trajetória extremamente vitoriosa no time inglês, conquistando nove títulos: um Mundial de Clubes, uma Champions League, uma Supercopa da Uefa, duas edições da Premier League, duas Copas da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.

Revelado pelo Al-Mokawloon, do Egito, Salah teve passagens por Basel, Chelsea, Fiorentina e Roma antes de chegar ao Liverpool, na temporada de 2017.

Acompanhe Esportes nas Redes Sociais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por murillogrant.

Conteúdo Original / Fonte: murillogrant
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.