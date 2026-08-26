Salesforce projeta receita acima do esperado e amplia parceria com Anthropic

A Salesforce apresentou uma projeção de forte expansão de receita, tranquilizando investidores de que a empresa de software é capaz de competir com sucesso na era da inteligência artificial.

A companhia informou nesta quarta-feira que espera receita de cerca de US$ 11,5 bilhões no terceiro trimestre fiscal, encerrado em outubro. O valor ficou ligeiramente acima das estimativas médias dos analistas compiladas pela Bloomberg. As chamadas obrigações de desempenho remanescentes (RPO, na sigla em inglês), indicador que mede receitas futuras contratadas, devem crescer cerca de 14%, também acima da expectativa média de alta de 13%.

A Salesforce espera uma aceleração do crescimento da receita na segunda metade do ano mesmo sem considerar o impacto de aquisições, afirmou a diretora financeira e de operações, Robin Washington, em comunicado. Segundo ela, o volume líquido de pedidos atingiu o maior nível em quatro anos.

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A principal fornecedora mundial de softwares de gestão de relacionamento com clientes (CRM) está sob pressão para provar que pode prosperar na era da inteligência artificial. A empresa vem promovendo o Agentforce, ferramenta de IA projetada para executar tarefas como atendimento ao cliente sem supervisão humana.

A empresa também anunciou uma ampliação da parceria com a Anthropic, desenvolvedora do modelo de inteligência artificial Claude. A iniciativa integrará produtos da Salesforce ao Claude, permitindo que vendedores acessem informações sobre clientes e ciclos de vendas diretamente dentro do aplicativo de IA.

As ações da companhia avançaram cerca de 7% no after market, após encerrarem o pregão regular a US$ 205,62. Depois de um período de queda no início do ano, os papéis acumulavam valorização de 26% no último mês até o fechamento desta quarta-feira.

Em junho, a Salesforce anunciou a aquisição da startup de inteligência artificial Fin por US$ 3,6 bilhões. A operação deve reforçar sua oferta de soluções de IA para atendimento ao cliente e aumentar a competitividade frente à Sierra, startup fundada por Bret Taylor, presidente da OpenAI e ex-copresidente-executivo da própria Salesforce.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Bloomberg.

Conteúdo Original / Fonte: Bloomberg