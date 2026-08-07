SDC Sports avança por SAF e terá reunião no fim do mês com o Santos

Compartilhar matéria

Após um período de apurações, a SDC Sports está formalizando uma proposta para comprar a SAF do Santos. Inclusive, assinaram, nesta sexta-feira (7), um carta de intenções para o acordo. Apesar do avanço nas tratativas, ainda não há previsão de assinatura para a venda do futebol alvinegro.

A reunião será convocada pelo Conselho Deliberativo a pedido da cúpula santista, que fará a apresentação da empresa e dos investidores aos conselheiros. Representantes do grupo norte-americano devem vir ao Brasil neste mês para conhecer a estrutura e as instalações do Santos.

O processo encontra-se na fase de due diligence, uma etapa de análise e investigação mútua entre as partes. Termos e condições já estão em discussão, mas a proposta final para a criação da SAF ainda não foi formalizada.

A apresentação aos conselheiros é parte deste processo e não configura, portanto, a formalização de uma oferta. O tema ganhou visibilidade após investidores ligados ao grupo concederem entrevistas, comentando o interesse no projeto santista.

Michael Lipman, sócio-diretor da SDC Sports LLC, destacou à revista Pipeline a grandiosidade do clube: “É um dos clubes mais tradicionais do mundo do futebol, o clube que deu Pelé ao esporte e que, mais tarde, moldou o início das carreiras de jogadores como Neymar e Rodrygo.”

Lipman complementou: “Essa história, combinada com a marca, a tradição da base e a torcida, dá ao Santos a base necessária para voltar a competir no mais alto nível, desde que haja a estrutura adequada por trás disso.” Ele ainda afirmou que o grupo buscava uma instituição onde “capital paciente pudesse fazer uma diferença geracional, e o Santos foi a resposta mais clara”.

Valores e critérios da negociação

Apesar das declarações, o processo permanece na mesma etapa, dependendo do avanço das negociações e das análises da due diligence. Os valores da possível aquisição são mantidos em sigilo.

Fontes próximas à reportagem indicam, no entanto, que a quantia em questão é a maior já oferecida a uma equipe do futebol brasileiro. Esse valor inclui o pagamento direto ao Santos e o compromisso com a quitação de dívidas do clube.

O Santos recebeu outras propostas, mas a da SDC Sports LLC se destacou não apenas pelo montante, mas também pelo conhecimento esportivo demonstrado pelo grupo investidor.

Como funciona a transformação em SAF

Para que o Santos se torne uma SAF, o processo exige várias etapas. O clube precisaria passar por uma reforma estatutária para permitir a venda de até 90% das ações da Santos SAF.

Após a reforma, a proposta deve ser apresentada e votada no Conselho Deliberativo e, posteriormente, deliberada pelos sócios em Assembleia Geral Extraordinária.

Há também trâmites formais da transação, como a conclusão da due diligence por auditores contratados, o envio da proposta vinculante pela empresa, a análise e votação pelo Conselho e pelos sócios em Assembleia, e a negociação e assinatura dos documentos definitivos, como o Acordo de Acionistas (SHA) e o Acordo de Investimento (IA).

O processo se encerra com o cumprimento das condições precedentes previstas contratualmente até a conclusão da operação.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial com base no conteúdo produzido pela Itatiaia. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN Brasil.

Acompanhe Esportes nas Redes Sociais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites