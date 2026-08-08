Sete pessoas morrem e uma fica em estado grave após acidente em MG

Compartilhar matéria

Sete pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo dois carros na BR-251, em Salinas, no Norte de Minas Gerais, na tarde deste sábado (8).

Segundo informações preliminares, um dos veículos envolvidos não teria obedecido a uma ordem de parada da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Durante a fuga, o carro teria seguido pela rodovia e colidido com outro veículo que trafegava no sentido de São Paulo.

As equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender a ocorrência e ao chegarem no local, cinco das vítimas já haviam morrido. Quatro delas estavam em um dos veículos e uma ocupava o segundo carro.

Três pessoas foram encontradas com vida, dois homens, de 19 e 24 anos, e uma mulher, de 21. Os três estavam em estado grave e foram encaminhados para o Hospital de Salinas. Após dar entrada na unidade de saúde, os dois homens não resistiram aos ferimentos e morreram.

• Itatiaia/Reprodução

A mulher permaneceu internada em estado grave. Ela apresentava traumatismo cranioencefálico grave e múltiplas fraturas e precisou ser entubada. As circunstâncias do acidente serão investigadas Polícia Civil.

Segundo apuração da Itatiaia, os veículo que fugiu da abordagem tinha placa de Aracati, no Ceará, e transportava 164 tabletes de maconha.

Rodovia tem histórico de acidentes

Em abril deste ano, seis pessoas e um cachorro de estimação morreram após um carro invadir a contramão e colidir com uma carreta também BR-251, em Salinas.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo possuía placa do estado de São Paulo, vinha da capital paulista e seguia para Nova Canaã, na Bahia.

Dentro do carro estavam o pai, mãe, três filhos e a avó materna das crianças, todos morreram no local. O pai, que conduzia o veículo, tinha 50 anos, a mãe 40, a avó 60 anos e os filhos tinham 3, 10 e 15 anos. O cachorro da família estava no automóvel e também não resistiu.

O caminhão envolvido no acidente ia da cidade baiana de Lauro de Freitas para Imbituba, em Santa Catarina, carregado de produtos de uma empresa de venda online. O condutor do veículo não se feriu.

As vítimas fatais precisaram ser retiradas das ferragens pelos Bombeiros, com apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Os corpos foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) de Taiobeiras e a perícia técnica foi acionada. As causas do acidente ainda são apuradas.

*Sob supervisão de Thiago Félix

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Khauan Wood.

Conteúdo Original / Fonte: Khauan Wood