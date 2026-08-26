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Taís Araujo visita quadra do Salgueiro e tem spoilers do desfile de 2027

Por CNN Brasil
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Taís Araujo visita quadra do Salgueiro e tem spoilers do desfile de 2027

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A atriz Taís Araujo, 47, visitou a quadra da escola de samba carioca Salgueiro. A agremiação compartilhou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (26), agradecendo a presença da artista e mostrando momentos do tour que ela fez pelo espaço para conhecer mais detalhes do desfile de 2027.

“De Xica para Xica. Não tinha como falar de Xica da Silva e não ter Taís Araújo com a gente nessa jornada. Ontem, Taís visitou o nosso barracão, conheceu de perto os caminhos que estamos construindo para 2027 e, finalmente, descobriu em qual carro ela estará no nosso desfile”, diz a legenda.

Taís Araújo tem uma forte ligação com Xica da Silva — uma mulher negra escravizada no século XVIII que conquistou a alforria e se tornou uma das pessoas mais ricas e influentes de Minas Gerais.

Ela interpretou a figura icônica na novela Xica da Silva, exibida pela TV Manchete e escrita por Walcyr Carrasco, em 1996. Com 17 anos, a atriz viu a carreira alavancar após ter o papel da protagonista.

Horas antes, a atriz mostrou que sua personal trainer, Ketula Mello, a questionou sobre a visita e fez ela pegar pesado no treino.

“Eu estava preparando meu tamborim para sair na frente da bateria do Salgueiro. Viviane, um beijo”, brincou, fazendo referência à rainha de bateria que está há duas décadas na agremiação.

E completou: “Não sei como ela consegue sambar tocando tamborim. Não dá”.

pic.twitter.com/EaJ6jrtHId

— Só vídeos de celebs (@VideosDeCelebs) August 26, 2026

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Um post compartilhado por Acadêmicos do Salgueiro (@salgueirooriginal)

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giovanachrist.

Conteúdo Original / Fonte: giovanachrist
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