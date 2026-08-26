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Tempestade avança por Estados do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste nesta quarta-feira

Por InfoMoney
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Tempestade avança por Estados do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste nesta quarta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira, 26, um alerta amarelo para tempestades nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Mato Grosso do Sul que deve durar até às 23h59min, por conta da atuação de cavados.

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Segundo o órgão, a atuação de diferentes cavados – áreas alongadas de baixa pressão – deve manter as condições de chuva, trovoadas e tempestades em áreas do Sudeste e do Sul.

“No Sudeste, as instabilidades diminuem gradualmente a partir de sexta-feira, com o deslocamento do cavado que atua sobre a região em direção ao Oceano Atlântico”, informou.

Comece agora!

O alerta amarelo do Inmet aponta que são esperados acumulados de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Nas áreas afetadas, há baixo risco de alagamentos, interrupção do fornecimento de energia elétrica, danos a plantações e queda de galhos de árvores.

O Inmet recomenda que, durante rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e evitem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

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Capital paulista terá chuva e trovoadas

Na tarde desta quarta-feira, a cidade de São Paulo deve ter chuva isolada, com possibilidade de trovoadas durante a noite, prevê o instituto. A temperatura mínima deve ser de 14°C, enquanto a máxima pode chegar a 20°C. A umidade relativa do ar pode atingir 95%.

Na quinta-feira, 27, a mínima prevista é de 16°C e a máxima deve chegar a 29°C. O dia deve ser marcado por muitas nuvens.

Já na sexta-feira, 28, a temperatura mínima sobe para 20°C e a máxima pode alcançar 35°C. A previsão indica chuva isolada na cidade.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Estadão Conteúdo.

Conteúdo Original / Fonte: Estadão Conteúdo
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