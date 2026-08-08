Tenista Bia Haddad anuncia pausa na carreira neste segundo semestre

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A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia recorreu às redes sociais para anunciar uma pausa na carreira até o fim deste ano. Em vídeo publicado na noite de sexta-feira (7), a atleta revelou que tomou a decisão após meses de reflexão e agradeceu o apoio da torcida e da família. O objetivo, segundo ela, é proteger o ranking por seis meses, a partir da última partida – derrota na estreia do Torneio de Wimbledon – como previsto no regulamento da Women’s Tennis Association (WTA).

“É uma decisão que venho enfrentando mentalmente há alguns meses, não tem sido fácil a minha relação com o tênis. Queria dividir isso com vocês”, disse a tenista paulistana de 30 anos.

Bia Haddad despontou como top 10 do ranking mundial em junho de 2023. No entanto, na atual temporada, ganhou apenas quatro partidas e enfileirou 19 derrotas, o que contribuiu para a queda de Bia no ranking – ela ocupa agora a 156ª posição.

“É um tempo, na verdade, um até breve. Quero muito poder aprender e descobrir coisas. Tem coisas na vida que não são só externas. As decisões parecem muito fáceis de serem tomadas, mas, na verdade, são muito internas. Fiquei lutando muito contra coisas que eram mais exteriores. De fato, fiz mudanças, tomei decisões, tentei ir por caminhos diferentes e chegou esse momento de dar essa pausa”, pontuou Bia.

A tenista brasileira Esta é a segunda vez que a paulistana deixar de jogar a temporada antes do fim. No ano passado, Bia fez uma pausa no último trimestre. Na ocasião, ela disse que precisava “cuidar da saúde mental”.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Agência Brasil.

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