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Vasco tem expulsão polêmica no primeiro tempo contra o Vitória; veja

Por CNN Brasil
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Vasco tem expulsão polêmica no primeiro tempo contra o Vitória; veja

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Um lance polêmico condicionou a partida entre Vasco e Vitória, nesta quarta-feira (26), em São Januário, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O volante vascaíno Cauan Barros acabou sendo expulso.

TEMPO REAL: acompanhe os lances de Vasco x Vitória

Logo aos 17 minutos do primeiro tempo, o jovem árbitro Matheus Candançan (Fifa/SP) reverteu o cartão amarelo e aplicou o vermelho ao volante vascaíno após consultar o árbitro de vídeo (VAR), que é comandado por Daniel Nobre Bins.

No lance, Barros tenta um passe e a bola bate na mão do atacante Renato Kayzer, do Vitória. Na sequência, o próprio Barros corta a bola com o braço. Candançan ignorou o primeiro toque e marcou falta para o Leão. Depois, considerou que o vascaíno era o último homem e o expulsou.

Veja o lance abaixo:

Cauan Barros foi expulso nesse lance por ser o ÚLTIMO homem

meteu a mão na bola

justo? pic.twitter.com/Gff5ak8ial

— Central do Braga (@CentralDoBrega) August 27, 2026

Vasco x Vitória pela Copa do Brasil

Na próxima quarta-feira (2), também às 21h30, no Barradão, baianos e cariocas terminam de definir quem avança para a semifinal e enfrenta o vencedor do confronto paulista entre Santos e Palmeiras.

Atual vice-campeão, o Vasco tenta chegar à terceira semifinal consecutiva da Copa do Brasil. Já o Vitória não alcança esta fase desde 2010, quando terminou como vice-campeão, perdendo a final para o Santos.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por luccasoliveira.

Conteúdo Original / Fonte: luccasoliveira
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