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Virginia posta legenda sugestiva após suposta investida de Vini Jr. a atriz

Por CNN Brasil
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Virginia posta legenda sugestiva após suposta investida de Vini Jr. a atriz

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A influenciadora Virginia Fonseca , 27, compartilhou novas fotos na noite deste sábado (8), horas após a atriz e modelo Nina Hoffmann expor uma suposta reação do jogador Vinicius Jr. a uma foto dela de biquíni.

Na legenda da publicação, Virginia acrescentou a expressão “A mãe tá on”. A influenciadora está em São Paulo e posou antes de comparecer ao evento São Julhão Festival, que acontece no Pacaembu.

A aparição de Virginia ocorreu após a atriz trans Nina Hoffmann expor a suposta investida do namorado da influencer. Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo da tela do celular e segundo as postagens, ele teria reagido com um emoji de surpresa e curtido a foto publicada por ela no story, na madrugada deste sábado (8).

Virginia e Vini Jr. anunciaram a reconciliação em julho deste ano. Anteriormente, eles viveram um relacionamento entre outubro do ano passado e maio deste ano.

O atleta não se pronunciou sobre o assunto até o momento.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Virginia (@virginia)

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Mariana Valbão.

Conteúdo Original / Fonte: Mariana Valbão
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