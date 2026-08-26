26/08/2026
ContilNet Notícias Logo
26/08/2026
ContilPop
Lito Sousa chora ao falar do filho após diagnóstico de doença rara: “Queria mais tempo”
Morre Tim Curry, astro de “The Rocky Horror Picture Show”, aos 80 anos
Miss Brasil 2026 perde o título após descumprimento contratual
Gloria Groove e Pabllo Vittar deixam de seguir Ana Castela
Ex-apresentadora de TV assume ter assassinado a própria mãe a facadas
Confira as previsões do horóscopo para esta quarta-feira
Deolane Bezerra perde processo de R$ 100 mil contra ex-sócio
Hytalo Santos terá que pagar R$ 60 mil a ex-seguranças por assédio
Quem é Evaldo Macarrão, ator apontado como agressor por ex-parceira
Acreana entra na disputa pela coroa de Miss Cosmo Brasil 2026

Voltar a Copasa para o Estado seria muito delicado, diz Patrus à CNN

Por CNN Brasil
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Voltar a Copasa para o Estado seria muito delicado, diz Patrus à CNN

Compartilhar matéria

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O candidato ao governo de Minas Gerais Patrus Ananias (PT) avaliou nesta quarta-feira (26) que a privatização da Copasa não foi “uma coisa boa”, mas que uma eventual desprivatização seria um processo “muito complicado”.

Em entrevista à CNN, Patrus disse que o Estado irá exigir constantemente que a empresa cumpra as exigências previstas em contrato, como direitos trabalhistas e respeito ao meio ambiente, mas afirmou que não pretende entrar em uma disputa pela desprivatização.

“Com relação à Copasa, penso que não foi uma coisa boa, mas ela está privatizada e não vamos entrar em briga. Mas não penso em voltar a Copasa para o Estado, porque acredito que seria um processo muito complicado, a menos que ela não garanta o acesso à água e ao saneamento básico”, disse.

“Caso não cumpra, aí vamos considerar e também vamos ouvir os poderes constituídos do estado para escolher o melhor caminho”, completou.

Quanto às outras empresas, o ex-prefeito de Belo Horizonte afastou a possibilidade de privatização, principalmente daquelas que atuam em serviços essenciais.

“As empresas que ainda são estatais, principalmente a Cemig, nós não vamos privatizar. Eu não sou defensor de que o Estado tem que estar presente em tudo, mas que ele tem que ter presença em algumas áreas, como saúde e educação e, sobretudo, em políticas fundamentais”, disse.

“A Cemig leva luz para as casas, escolas, hospitais. A luz é um bem público e fundamental na vida das pessoas, então vamos preservar”, concluiu.

TópicosEleições 2026Minas Gerais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por polianafarias.

Conteúdo Original / Fonte: polianafarias
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.