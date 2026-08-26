Waack: Foto no Alvorada sela acordo entre Poderes em Brasília

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É do tipo explícito a foto do abraço apertado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Na saída de um almoço hoje, no Palácio do Alvorada, no qual se formalizou o principal acordão político do momento.

Lula e os presidentes das Casas legislativas fecharam um pacto de cunho eleitoral, no qual Motta e Alcolumbre prometem acelerar assuntos que Lula considera decisivos para vencer as próximas eleições.

Em troca, Lula promete apoiar cada um deles para ficarem onde estão caso seja reeleito. Em Brasília tem gente de todo tipo, menos bobos. E, como não são bobos, vale a pena perguntar: Motta e Alcolumbre estão entregando primeiro para receber depois?

Só se fossem muito bobos.

A chave para o acordão está no outro lado da praça, no STF (Supremo Tribunal Federal). É lá que tramitam os inquéritos que assombram tanto Lula quanto Alcolumbre, e Motta com suas perigosas ligações com ex-banqueiro com prisão preventiva por comandar um grupo criminoso.

Os supremos Poderes do Supremo incluem também a capacidade de fazer com que investigações andem mais ou menos depressa. Em função de conveniências da política, na qual a suprema Corte está mergulhada e não é de hoje.

A principal conveniência no momento é a aposta, por integrantes do Supremo, pelos presidentes da Casas legislativas, e por dirigentes interessados na manutenção das emendas parlamentares numa vitória de Lula.

A vitória está garantida? Não, a eleição neste momento está aberta.

Mas, na foto do abraço, os três sorriem como se dissessem: “juntos venceremos”.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por fernandaandrade.

Conteúdo Original / Fonte: fernandaandrade