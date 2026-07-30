PM conteve envolvidos após a confusão/Foto: Reprodução

Uma briga envolvendo cerca de 20 pessoas provocou momentos de tensão nas proximidades do Canal da Maternidade, em Rio Branco, na noite de quarta-feira (29). A confusão teve início no Bar da Preta, situado na Rua dos Professores, no bairro Jardim Nazle, e terminou com agressões, perseguição a um jornalista, invasão da base do SAMU e um disparo de arma de fogo efetuado por um vigilante para conter os envolvidos.

Segundo informações da Polícia Militar, a confusão começou dentro do estabelecimento depois que uma moradora em situação de rua, identificada como Esmeralda, entrou no bar alterada. Naquele momento, integrantes da maçonaria estavam no local comemorando um aniversário, juntamente com outros clientes.

A situação saiu do controle e deu início a uma briga generalizada. Garrafas, ripas e cabos de vassoura foram usados durante as agressões. Com os envolvidos aparentemente embriagados, a pancadaria ultrapassou os limites do bar e foi levada para a rua, onde outras agressões ocorreram.

O episódio foi acompanhado pelo jornalista de um meio de comunicação que estava de plantão na base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), onde permanece diariamente durante o trabalho. Ao perceber a movimentação, ele passou a registrar a ocorrência em imagens.

Já do lado de fora da unidade, enquanto filmava a briga, o jornalista foi procurado por um homem que participava da confusão e estava acompanhado de uma mulher. O homem relatou que havia sido agredido e que seu celular havia sido quebrado, pedindo ajuda para chamar a Polícia Militar.

A situação voltou a ficar tensa quando um dos envolvidos, um homem de baixa estatura e sem camisa, se aproximou do grupo e tentou novamente agredi-lo.

Enquanto fazia os registros, o jornalista foi alvo de uma mulher, que bateu em sua mão para tentar derrubar o celular utilizado na gravação. Logo depois, o homem que estava acompanhado dela avançou contra o repórter. O profissional recuou e conseguiu se defender da tentativa de agressão.

Ao retornar para as dependências do SAMU, o jornalista não conseguiu se afastar da confusão. Um outro homem, junto com o indivíduo de baixa estatura e sem camisa, algumas mulheres e outros participantes da briga, entrou na unidade e provocou um novo tumulto.

A invasão ocorreu durante uma tentativa de chegar novamente até o jornalista e também de agredir funcionários do SAMU. Com a multidão avançando para dentro da área interna da unidade, um dos vigilantes realizou um disparo de arma de fogo para o alto, com a finalidade de impedir o avanço do grupo e resguardar a própria integridade física, a do jornalista e a dos servidores que estavam no local.

As imagens registradas durante a ocorrência também mostram a mulher que tentou derrubar o celular acusando o jornalista de estar participando da bebedeira no Bar da Preta e afirmando que ele estaria embriagado. O profissional, porém, estava de plantão no SAMU, serviço que realiza diariamente.

A Polícia Militar foi chamada e várias guarnições se deslocaram para o endereço. Os policiais conseguiram controlar a situação, prenderam os envolvidos nas agressões e encaminharam os demais participantes da briga para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde a ocorrência foi apresentada para os procedimentos legais.