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Motorista de app fica ferido após colisão entre carro e moto em Rio Branco

O Policiamento de Trânsito também foi acionado

Por Ithamar Souza, ContilNetAtualizado
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Acidente no bairro Estação Experimental
Acidente no bairro Estação Experimental/Foto: ContilNet

O motorista de aplicativo J. A. R. de A., de 52 anos, ficou ferido no início da tarde desta quinta-feira (30) após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro, em frente ao Posto Isaurão, localizado na Rua Tapajós, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

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Segundo informações apuradas no local, J. seguia pela Rua Tapajós, no sentido bairro-centro, conduzindo uma motocicleta Mottu de cor preta, quando um Fiat Mobi branco saiu do posto de combustíveis e realizou uma conversão proibida, atingindo a motocicleta.

O homem foi encaminhado ao PS

O homem foi encaminhado ao PS/Foto: ContilNet

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu uma lesão no tendão da perna esquerda, além de escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou inicialmente uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos. Em seguida, uma ambulância de suporte avançado foi deslocada para dar continuidade ao atendimento de maior complexidade. Após ser estabilizado, J. foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável para avaliação médica e realização de exames.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado/Foto: ContilNet

O Policiamento de Trânsito também foi acionado, isolou a área para os trabalhos da perícia e realizou os procedimentos de praxe. Após a conclusão da perícia, os veículos envolvidos no acidente foram liberados.

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