11/08/2026
ContilNet Notícias Logo
11/08/2026
ContilPop
É oficial! Cristiano Ronaldo e Georgina se casam após 10 anos juntos
Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste
Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band
Mãe revela pergunta emocionante de filha sobre caso Isabella Nardoni
Carlinhos Maia revela como são os encontros com Lucas Guimarães
Rafa Vitti debocha dos votos de casamento de Gustavo Tubarão
TJ manda Gusttavo Lima indenizar dono de número de música
Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões
Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia
Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico

Colisão entre motos deixa motociclista com fratura exposta no braço em Rio Branco

Após ser estabilizado e receber os cuidados necessários, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco

Por Ithamar Souza, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Colisão entre motos deixa motociclista com fratura exposta no braço em Rio Branco
Vítima ficou ferida após colisão entre duas motocicletas no cruzamento/Foto: ContilNet

O motociclista A.O.S., de 49 anos, ficou ferido após uma colisão envolvendo duas motocicletas no final da tarde desta terça-feira (11), no cruzamento das ruas Minas Gerais e Pernambuco, no bairro Preventório, em Rio Branco.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Segundo informações de testemunhas, as motocicletas, uma Yamaha Factor, de cor preta, e uma Honda Fan, de cor vermelha, trafegavam no sentido Centro–bairro. Durante uma tentativa de conversão, quando uma das motocicletas saía da Rua Minas Gerais para acessar a Rua Pernambuco, houve a colisão.

A.O.S. foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco/Foto: ContilNet

Com o impacto, A.O.S. foi violentamente arremessado contra o asfalto e sofreu uma fratura exposta no braço direito, permanecendo caído no local.

Populares que passavam pela região prestaram os primeiros auxílios à vítima e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local e realizou os primeiros atendimentos.

Motocicletas envolvidas no acidente ficaram danificadas após a colisão/Foto: ContilNet

Após ser estabilizado e receber os cuidados necessários, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito esteve no local, isolou a área e realizou os procedimentos necessários para a apuração das circunstâncias do acidente. Após os trabalhos de praxe, as motocicletas foram liberadas e entregues aos familiares das vítimas.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.