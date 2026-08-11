O motociclista A.O.S., de 49 anos, ficou ferido após uma colisão envolvendo duas motocicletas no final da tarde desta terça-feira (11), no cruzamento das ruas Minas Gerais e Pernambuco, no bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, as motocicletas, uma Yamaha Factor, de cor preta, e uma Honda Fan, de cor vermelha, trafegavam no sentido Centro–bairro. Durante uma tentativa de conversão, quando uma das motocicletas saía da Rua Minas Gerais para acessar a Rua Pernambuco, houve a colisão.

Com o impacto, A.O.S. foi violentamente arremessado contra o asfalto e sofreu uma fratura exposta no braço direito, permanecendo caído no local.

Populares que passavam pela região prestaram os primeiros auxílios à vítima e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local e realizou os primeiros atendimentos.

Após ser estabilizado e receber os cuidados necessários, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito esteve no local, isolou a área e realizou os procedimentos necessários para a apuração das circunstâncias do acidente. Após os trabalhos de praxe, as motocicletas foram liberadas e entregues aos familiares das vítimas.