Homem mata oito familiares durante jantar e incendeia casa

Ataque em Montana deixou quatro menores entre as vítimas

Adam Ghekiere perdeu a esposa (irmã do autor do crime), os dois filhos e dois enteados em massacre durante jantar em Montana — Foto: Reprodução/Facebook

Um jantar em família terminou em uma das mais violentas tragédias registradas nos Estados Unidos neste ano. Alan Smith, de 44 anos, matou oito parentes a tiros durante uma reunião familiar em Billings, no estado de Montana, e depois incendiou a casa com os corpos dentro antes de tirar a própria vida. Entre as vítimas estavam quatro crianças e adolescentes. As informações são do Extra.

O ataque aconteceu no domingo (23), por volta das 18h, quando Smith apareceu de surpresa na residência onde os familiares estavam reunidos para o jantar semanal.

Segundo relatos de familiares e informações divulgadas por autoridades locais, foram mortos os pais do atirador, Dana e Barbara Smith, a avó dele, Evelyn Smith, de 92 anos, a irmã, Megan Ghekiere, além dos sobrinhos Chloe Ireland, de 7 anos, e Owen Ireland, de 13, e dos enteados de Megan, Charlotte Ghekiere, de 12, e Landon Ghekiere, de 15 anos.

Após os disparos, Smith ateou fogo na residência e morreu posteriormente.

Vivia isolado e havia sido expulso de casa

De acordo com relatos de familiares, Smith havia sido mandado embora pelos próprios pais semanas antes do massacre. Ele vivia com eles e, segundo Brad Ireland, ex-marido de uma das vítimas, passava grande parte do dia sozinho no quarto, diante do computador.

Smith havia se mudado com os pais do estado de Washington para Montana em busca de novas oportunidades de trabalho, mas enfrentava dificuldades para manter um emprego.

“Havia muitos sinais de alerta. Ninguém ouviu”, afirmou Ireland, segundo o New York Post.

O familiar também disse que ninguém sabia exatamente o que Smith fazia durante as longas horas em que permanecia isolado.

Criança ligou para o serviço de emergência

Durante o ataque, Charlotte Ghekiere, de 12 anos, conseguiu ligar para o serviço de emergência (911) de dentro da casa.

A atitude foi destacada por pessoas próximas à família como uma tentativa de salvar os demais parentes.

“A única coisa que sabemos é que a Charlotte foi a heroína. A Charlotte ligou para o 911 e tentou salvar sua família”, disse Jennifer Mercer, vizinha e amiga da família.

O pai de Charlotte e Landon, Adam Ghekiere, não estava na residência quando o ataque aconteceu. Ele soube da tragédia enquanto trabalhava como bombeiro de resgate em uma demonstração aérea.

“A palavra ‘monstro’ nem sequer é suficiente para descrever o que ele fez”, declarou.

Sem histórico criminal

Registros criminais dos estados de Montana e Washington indicam que Alan Smith não tinha antecedentes de prisão ou acusações criminais anteriores.

O massacre é apontado como o ataque mais letal nos Estados Unidos desde abril, quando um homem na Louisiana matou oito crianças, incluindo sete de seus próprios filhos, além de ferir a esposa e outra mulher.

Conteúdo Original / Fonte: Extra