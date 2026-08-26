26/08/2026
ContilNet Notícias Logo
26/08/2026
ContilPop
Miss Brasil 2026 perde o título após descumprimento contratual
Gloria Groove e Pabllo Vittar deixam de seguir Ana Castela
Ex-apresentadora de TV assume ter assassinado a própria mãe a facadas
Confira as previsões do horóscopo para esta quarta-feira
Deolane Bezerra perde processo de R$ 100 mil contra ex-sócio
Hytalo Santos terá que pagar R$ 60 mil a ex-seguranças por assédio
Quem é Evaldo Macarrão, ator apontado como agressor por ex-parceira
Acreana entra na disputa pela coroa de Miss Cosmo Brasil 2026
Morre Dolly Parton, aos 80 anos, ícone do country
Cidade de 3 mil habitantes paga R$ 900 mil por show de Ana Castela

Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar adolescente de 15 anos

Segundo a Polícia Civil, homem teria desviado o trajeto e levado o jovem para uma área isolada

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar adolescente de 15 anos
Edgar Mattos e Silva foi preso em flagrante — Foto: Reprodução/g1

Um trajeto que deveria terminar no destino indicado pelo aplicativo terminou em uma área isolada de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um motorista de moto por aplicativo foi preso em flagrante nesta terça-feira (25), suspeito de estuprar um adolescente de 15 anos durante a corrida.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Segundo a investigação da Polícia Civil, o crime teria acontecido na tarde de segunda-feira (24), durante uma viagem solicitada pelo aplicativo 99, entre Santo Cristo, na Região Central, e Santa Cruz.

De acordo com o registro policial, o motorista, identificado como Edgar Mattos e Silva, teria desviado o percurso e levado o adolescente para uma estrada em uma região erma. No local, conforme o relato da vítima, o homem teria praticado atos de natureza sexual sem consentimento.

Após o episódio, o adolescente contou à mãe o que havia acontecido. Ela levou o filho ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, e, posteriormente, os dois foram até a 36ª DP (Santa Cruz), onde o caso foi registrado.

Suspeito foi localizado com ajuda de informações do aplicativo

A identificação do motorista ocorreu a partir de informações fornecidas pelo próprio aplicativo, entre elas uma fotografia do condutor. Com os dados, policiais civis realizaram pesquisas em bancos de dados e conseguiram chegar ao endereço de Edgar.

No local, os agentes encontraram uma motocicleta vermelha com características semelhantes às do veículo usado durante a corrida. O suspeito estava na residência e foi conduzido à delegacia.

Durante o interrogatório, segundo a investigação, Edgar admitiu ter praticado atos de natureza sexual com o adolescente, mas apresentou uma versão na tentativa de afastar a hipótese de que não teria havido consentimento.

Adolescente reconheceu suspeito

Na delegacia, o adolescente passou pelos procedimentos de reconhecimento. Segundo a Polícia Civil, ao ouvir a voz do suspeito, o jovem teve uma forte reação emocional, entrou em crise de pânico e chorou.

Depois, acompanhado da mãe, participou de um reconhecimento fotográfico. Nove imagens foram apresentadas em um mosaico e, de acordo com os investigadores, o adolescente apontou sem hesitação para a fotografia de Edgar.

O homem permanece à disposição da Justiça.

Conteúdo Original / Fonte: Extra
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.