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Mulher fica ferida após colisão entre moto e carro em Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar realizou buscas e posteriormente localizou o veículo na Rua Félix Gaspar

Por José Halif, ContilNet
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Mulher fica ferida após colisão entre moto e carro em Cruzeiro do Sul

Uma mulher ficou ferida após a motocicleta em que estava como passageira colidir lateralmente com uma Fiat Strada, em Cruzeiro do Sul. Após o acidente, o motorista do carro deixou o local sem prestar socorro à vítima.

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A mulher apresentava dores na região dos ombros e das costelas e recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Polícia Militar realizou buscas e posteriormente localizou o veículo na Rua Félix Gaspar. O motorista foi encontrado e, segundo o registro da ocorrência, afirmou que deixou o local por medo de represálias. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil e poderá envolver, em tese, os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e omissão de socorro.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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