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Homens são presos após tumulto e ameaças em final de campeonato no Acre

Os suspeitos tentaram fugir e chegaram a pular o alambrado

Por José Halif, ContilNet
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Homens são presos após tumulto e ameaças em final de campeonato no Acre
Os dois homens presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul | Foto: Reprodução

Dois homens foram presos pela Polícia Militar durante a final de uma copa realizada na Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, após denúncias de tumulto, ameaças e comportamento agressivo nas arquibancadas.

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Segundo informações da ocorrência, três indivíduos estariam consumindo bebidas alcoólicas no local, arremessando latas e jogando cerveja contra pessoas que acompanhavam a partida. Eles também teriam feito ameaças aos presentes.

Com a chegada da Polícia Militar, os suspeitos tentaram fugir e chegaram a pular o alambrado, entrando no campo. Dois deles foram alcançados, abordados e contidos pelos policiais. O terceiro conseguiu escapar e não foi localizado naquele momento.

Os dois homens presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para os procedimentos cabíveis. Conforme o registro, ambos não apresentavam lesões aparentes no momento da entrega à autoridade policial.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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