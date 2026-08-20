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Mulher adulta que se passou por criança e enganou família adotiva é condenada

Amanda Maria Souza de Oliveira tem 38 anos e figiu ter 12 ao ser acolhida por família em Joinville (SC). Tribunal de Justiça a condenou por estelionato e falsa identidade

Por Redação ContilNet
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Mulher adulta que se passou por criança e enganou família adotiva é condenada
Reprodução/redes sociais - (crédito: Segundo o Ministério Público, a acusada já aplicou o golpe em outros estados)

A mulher de 38 anos que se passou por uma criança de 12 e acabou adotada por uma família em Joinville, no norte de Santa Catarina, foi condenada, nesta quinta-feira (20/8), pelo Tribunal de Justiça do estado pelos crimes de estelionato e falsa identidade a um ano, seis meses e dez dias de reclusão e a quatro meses e 18 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

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Segundo a decisão publicada pelo TJ, Amanda Maria Souza de Oliveira criou identidade fictícia, e passou 14 meses na casa da família que a acolheu. Além de ser tratada como filha, recebeu moradia e cuidados como alimentação e medicamentos. Ao fim do período citado, acabou descoberta.

Inicialmente, de acordo com a sentença, teria se apresentado como adulta. No entanto, passou a dizer que era uma adolescente, cujo passado era composto por um histórico de abusos, abandono familiar e problemas de saúde. A própria mulher, que já havia sido colocada pela Justiça na condição de ré, admitiu, posteriormente, que usou nome e idades falsos.

Também foram destacadas as atitudes dela de agir de acordo com a identidade criada, dar explicações que sustentassem a mentira e dar explicações com o intuito de afastar suspeitas. Para a decisão, também foram mencionados fatores como a repercussão social do caso, e os impactos sofridos pela família. O vínculo construído entre ré e vítimas durou mais de um ano.

A sentença ordenou e manteve o pedido de prisão preventiva. Não foi concedido o direito de recorrer em liberdade. O processo, além disso, tramita em segredo de Justiça.

Conteúdo Original / Fonte: Correio Braziliense
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