PF mira grupo que usava aviões no tráfico internacional de drogas

Justiça determinou a indisponibilidade de bens e valores no montante de R$ 4 milhões/ Foto: Reprodução

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6/8), a Operação La Bombonera, voltada a desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de entorpecentes com o uso de aeronaves de pequeno porte.

As investigações tiveram início a partir da fiscalização de rotina mantida pela corporação em aeródromos. O ponto de partida do inquérito foi o confisco de 35 quilos de cocaína no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul (RS), em outubro de 2023.

A partir desse episódio, o mapeamento dos agentes federais identificou uma série de viagens realizadas por aviões particulares e fretados empregados no deslocamento das cargas ilegais.

No decorrer das apurações, a Polícia Federal identificou uma rede de transações financeiras articulada para financiar a compra dos entorpecentes. A estrutura também era utilizada para ocultar a origem e a posse de patrimônio de alto valor pertencente aos membros do grupo.

Ao longo da ação ostensiva promovida nesta quinta-feira, os policiais cumpriram 12 mandados de prisão preventiva, seis de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná.

A Justiça Federal ordenou o sequestro e o bloqueio de bens móveis, imóveis e contas bancárias ligadas aos investigados, somando cerca de R$ 4 milhões em patrimônio indisponibilizado.

Os alvos do processo poderão responder judicialmente pelos crimes de tráfico internacional de drogas, lavagem de capitais e integração de organização criminosa.