Imagens mostram um helicóptero sobrevoando a região onde estariam os garimpeiros

Imagens mostram um helicóptero sobrevoando a região onde estariam os garimpeiros/Foto: reprodução

Vídeos que circulam nas redes sociais nesta quarta-feira (26) mostram uma movimentação atribuída à Polícia Federal em uma área de garimpo artesanal em Porto Velho, Rondônia.

As imagens foram divulgadas pela página de notícias Rondônia Ao Vivo e mostram um helicóptero sobrevoando a região onde estariam os garimpeiros.

Segundo as informações que acompanham as gravações, a ação teria como alvo atividades de garimpo artesanal. Até o momento, porém, não foram divulgados detalhes oficiais sobre os objetivos da operação, possíveis apreensões ou pessoas abordadas.

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O garimpo artesanal é caracterizado pela extração de minérios, como ouro e diamantes, geralmente em menor escala e com a utilização de ferramentas e equipamentos mais simples.

Até a publicação desta matéria, não havia informações oficiais detalhadas sobre a ação. O caso segue em atualização.

Veja o vídeo: