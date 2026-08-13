PM apreende mais de meio quilo de drogas durante abordagem na BR-364

Equipes realizavam abordagens de rotina quando pararam um táxi que seguia pela rodovia

Uma ação do 8º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de meio quilo de drogas durante uma barreira montada na BR-364, em Sena Madureira, na manhã desta quinta-feira (13).

De acordo com informações da Polícia Militar, as equipes realizavam abordagens de rotina quando pararam um táxi que seguia pela rodovia. Durante a fiscalização, os policiais encontraram mais de 500 gramas de maconha e aproximadamente 55 gramas de cocaína em posse de um dos passageiros.

Diante da localização dos entorpecentes, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, onde foi apresentado juntamente com as drogas apreendidas para os procedimentos cabíveis.

A ação faz parte das fiscalizações realizadas pelo 8º BPM nas rodovias e principais pontos de acesso ao município, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e outros crimes.