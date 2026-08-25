No local, um homem citado na denúncia foi localizado e abordado. Durante a busca pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado com ele

Itens apreendidos pela PM/Foto: ContilNet

Uma arma de fogo, substâncias com características de entorpecentes e diversas embalagens foram apreendidas pela equipe da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar durante uma ação realizada na tarde desta terça-feira (25), em uma área localizada na Rua Beira-Rio, no bairro Cidade Nova, !@ região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a equipe recebeu uma denúncia, por meio do Disque Denúncia 181, relatando a possível comercialização e consumo de drogas, além da presença de indivíduos armados na região.

De posse da denúncia os policiais foram até o endereço indicado. Devido às características do terreno e à impossibilidade de acesso da viatura, a equipe precisou seguir a pé durante as diligências.

No local, um homem citado na denúncia foi localizado e abordado. Durante a busca pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado com ele.

Na sequência, os policiais visualizaram uma residência que estava com o portão e as portas abertas, além de um ventilador ligado, situação que, segundo a equipe, indicava que o imóvel poderia ter sido deixado recentemente.

Durante uma averiguação visual no interior da residência, os militares localizaram uma arma de fogo, substâncias com características de entorpecentes e diversas embalagens. Nenhuma pessoa foi encontrada dentro do imóvel.

Todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Repressão a Entorpecentes (Denarc), onde foi entregue à autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.

Até o encerramento da ocorrência, nenhum responsável pelo imóvel havia sido localizado ou preso.

Itens apreendidos pela PM/Foto: ContilNet