Apesar dos ferimentos, G. deu entrada na unidade hospitalar em estado de saúde estável

Equipe médica durante socorro/Foto: ContilNet

G.S.S, de 23 anos, ficou ferido após ser agredido com pedradas na manhã desta terça-feira (25), na Rua Benjamin Constant, em frente ao Hotel JK, no bairro Base, em Rio Branco.

Segundo informações, G.S foi atacado e atingido por pedras durante a agressão. Após o episódio, ele apresentou um ferimento corto-contuso na região da boca, com sangramento ativo, além de múltiplas escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma equipe ao local. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e, em seguida, encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Apesar dos ferimentos, G. deu entrada na unidade hospitalar em estado de saúde estável.

As circunstâncias da agressão e a identificação do responsável deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.