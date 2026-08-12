A corrida pelo Palácio muda de desenho com avanço de Mailza

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A pesquisa Delta divulgada nesta terça-feira (11) não tirou Alan Rick (Republicanos) da liderança na corrida pelo Governo do Acre. Mas, talvez pela primeira vez neste ano, o dado mais importante para quem acompanha a eleição não esteja no primeiro colocado. Está no segundo.

Mailza Assis (PP) chegou a 25,15% das intenções de voto e reduziu para 13,08 pontos a distância que a separa de Alan, que aparece com 38,23%. É uma diferença ainda relevante, mas bem menor do que aquela apresentada pela mesma Delta em março.

E a evolução merece ser colocada lado a lado.

Pesquisa Delta/TV Gazeta Alan Rick Mailza Assis Diferença Março 40,36% 20,78% 19,58 p.p. Junho 39,55% 19,40% 20,15 p.p. Julho 38,27% 19,48% 18,79 p.p. Agosto 38,23% 25,15% 13,08 p.p.

Os números mostram uma coisa importante: não houve uma queda linear da vantagem de Alan. Em junho, por exemplo, a diferença chegou a ser ligeiramente maior do que em março. Em julho, voltou a cair. A grande mudança aparece agora, em agosto.

Mailza não apenas cresceu. Ela cresceu enquanto Alan praticamente ficou parado.

Desde março, o senador recuou 2,13 pontos percentuais. A governadora, por outro lado, avançou 4,37 pontos. E, olhando especificamente para o intervalo entre julho e agosto, a fotografia fica ainda mais clara: Alan variou apenas 0,04 ponto para baixo, enquanto Mailza saltou 5,67 pontos.

É esse movimento que transforma a pesquisa em um sinal de alerta para a campanha de Alan.

A liderança continua sendo confortável. Não há empate, e seria precipitado tratar a eleição como uma disputa de dois candidatos em condições equivalentes. Alan ainda tem 38,23%, mais de 13 pontos à frente de Mailza.

Mas eleição não é apenas fotografia. É também direção. E a direção, neste momento, favorece a governadora.

Há uma segunda mudança relevante: Mailza deixou de dividir a segunda colocação.

Em julho, ela tinha 19,48%, praticamente empatada com Tião Bocalom, que aparecia com 19,28%. Agora, Mailza chega a 25,15%, enquanto o ex-prefeito recua para pouco mais de 14%.

A diferença entre os dois, que era de apenas 0,20 ponto em julho, passou a ser superior a dez pontos. Isso muda a lógica da campanha.

Bocalom deixa de ser, pelo menos neste momento, o principal adversário de Mailza pela vaga no segundo turno. A governadora passa a ter uma posição mais confortável no campo opositor a Alan e, ao mesmo tempo, se torna o nome que mais diretamente ameaça transformar a atual liderança do senador em uma disputa mais apertada.

É aí que começa a aparecer o dilema de Alan

Até aqui, o senador tinha um cenário bastante favorável para administrar. Liderava todas as pesquisas, aparecia com baixa rejeição e mantinha distância considerável dos adversários.

A nova Delta ainda confirma duas dessas três vantagens

Alan continua na frente e tem a menor rejeição entre os principais nomes: 7,46%. Mailza aparece com 8,95%. A diferença é pequena, mas mostra que nenhum dos dois chega à campanha carregando uma resistência eleitoral particularmente alta.

O problema está no movimento do eleitorado

A pesquisa mostra que 15,50% ainda não sabem ou não responderam em quem votar. É um contingente maior do que a diferença entre Alan e Mailza.

Esse eleitorado será disputado justamente quando a campanha oficial começar, no próximo dia 16, com candidatos mais presentes nas ruas, propaganda, debates, ataques, defesa de governos e exposição diária.

Por isso, seria um erro estratégico para Alan tratar os 38% como se fossem uma espécie de patrimônio eleitoral consolidado. Não são.

O senador tem uma liderança real, mas parte desse eleitorado ainda está em processo de decisão. E Mailza, que até pouco tempo atrás aparecia próxima de Bocalom, agora chega à largada oficial da campanha em uma posição muito mais competitiva.

O segundo turno reforça essa leitura

No confronto direto entre Alan e Mailza, o senador venceria por 46,22% a 34,10%. A diferença é de 12,12 pontos.

Ainda é uma vantagem significativa, mas também representa uma redução importante em relação ao que a própria Delta apontava anteriormente. Em junho, Alan aparecia com 50,87% contra 27,14% de Mailza, uma diferença de 23,73 pontos. Em julho, o placar era de 53,68% a 27,63%, diferença de 26,05 pontos.

Ou seja: no primeiro turno, a vantagem de Alan caiu. No segundo turno, a distância também encolheu.

Isso não significa que Mailza esteja perto de vencer Alan hoje. Significa que o caminho entre a governadora e o senador ficou menos longo.

E há uma informação ainda mais interessante: no cenário em que Alan não participa da disputa, Mailza venceria Bocalom por 51,xx% contra 25,15%, segundo os números divulgados nesta terça-feira.

A leitura política desse dado é direta: Mailza se apresenta hoje como a alternativa mais competitiva ao senador dentro do campo que disputa a sucessão do Palácio Rio Branco.

Mas a pesquisa também revela um ponto de atenção para a própria governadora.

Crescer cinco pontos de uma pesquisa para outra é relevante, mas ainda não significa tendência consolidada. É preciso esperar a próxima rodada para saber se o salto representa uma mudança estrutural no comportamento do eleitor ou uma oscilação provocada pelo momento político, pelas convenções e pela exposição recente das candidaturas.

É justamente por isso que a próxima pesquisa será tão importante.

Se Mailza permanecer na casa dos 25% ou avançar novamente, a eleição muda de patamar. Se voltar para a faixa dos 19% ou 20%, o levantamento de agosto poderá ser lido mais como uma oscilação do que como uma trajetória.

Para Alan, a questão é inversa

Ele não precisa entrar em pânico. Mas também não pode ignorar o sinal.

Uma candidatura que lidera com 38% tem muito mais a perder do que uma candidatura que aparece com 25%. A estratégia de quem está na frente costuma ser preservar, enquanto a de quem está atrás é atacar, crescer e ocupar espaços.

É exatamente por isso que a campanha oficial pode produzir uma mudança importante na dinâmica da eleição.

Alan chega como favorito e com baixa rejeição. Mailza chega como a candidata que mais ganhou musculatura na reta final da pré-campanha. Bocalom chega pressionado pela queda e pela rejeição de 32,80%, disparadamente a maior entre os principais nomes.

O cenário, portanto, não é de uma eleição definida. É de uma eleição que começa a ganhar contornos mais claros.

Alan ainda é o candidato a ser batido. Mas Mailza já não é apenas quem tenta alcançá-lo.

E talvez essa seja a principal mensagem da pesquisa Delta: a pergunta deixou de ser se a governadora conseguiria entrar na disputa. Ela entrou.

Agora, a questão é até onde consegue ir

A partir do dia 16, quando a campanha começa oficialmente, os números deixam de ser apenas resultado de uma pré-campanha e passam a ser combustível para uma disputa de verdade.

E, nesse novo capítulo, Alan terá de fazer uma escolha: administrar os 38% que já tem ou trabalhar para impedir que os 25% de Mailza se transformem em algo maior.

A pesquisa sugere que, pela primeira vez, há uma razão concreta para o líder olhar mais para a segunda colocada do que para o próprio percentual.