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Adesivaço e comício de Alan Rick movimentam Segundo Distrito e mostram força da campanha em Rio Branco

Candidato do Republicanos realizou adesivaço na Ponte de Concreto e comício no bairro Canaã nesta segunda (17)

Por Redação ContilNet
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Adesivaço e comício de Alan Rick movimentam Segundo Distrito e mostram força da campanha em Rio Branco
Senador destacou liberação de verbas para pavimentação de ruas e reforma do Terminal Urbano/ Foto: Ascom

O candidato ao governo do Acre, Alan Rick (Republicanos), iniciou a agenda de campanha em Rio Branco, nesta segunda-feira, 17, com dois atos no Segundo Distrito. Primeiro, participou de um adesivaço na cabeceira da Ponte Coronel Sebastião Dantas, a Ponte de Concreto. Depois, comandou um comício no bairro Canaã, que lotou a Avenida Durval Camilo.

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No discurso, Alan destacou os recursos já garantidos por seu mandato para a região e defendeu uma gestão capaz de transformar as emendas em obras para a população.

Evento no Segundo Distrito reuniu o candidato ao Senado Sérgio Petecão e postulantes à Câmara e à Aleac/ Foto: Ascom

“Chega. Precisamos de um governo que realize as obras para o povo, que faça o dinheiro chegar e se transformar em benefício para a população”, afirmou.

Entre os investimentos citados estão as emendas para a pavimentação de cinco vias do Canaã. Os recursos já foram pagos e os projetos estão prontos. Entre as ruas contempladas estão as travessas Amazônia, Maria Elisete, Pantanal e Renato.

“O dinheiro já está pago e os projetos estão prontos. É só executar. Vai vir muito mais, porque nós olhamos a necessidade e colocamos os recursos”, disse Alan.

O candidato também mencionou a emenda destinada à reforma do Terminal Urbano de Rio Branco que também precisa ser executada.

Candidato do Republicanos ao governo do Acre reúne apoiadores ao lado de Sérgio Petecão/ Foto: Ascom

Na saúde, Alan anunciou que pretende construir um hospital metropolitano com pronto-socorro no Segundo Distrito e melhorar a capacidade de atendimento das unidades existentes.

“Nós vamos fazer um hospital metropolitano e pronto-socorro aqui no Segundo Distrito. Está no nosso plano de governo. O povo quer uma saúde que atenda de verdade, com atendimento perto de casa”, declarou.

Ao abordar a geração de empregos, o candidato disse que o Acre precisa fortalecer sua economia para evitar que os jovens deixem o estado em busca de oportunidades.

Alan Rick durante atividade de campanha realizada nesta segunda-feira (17), no Bairro Canaã, em Rio Branco/Foto: Ascom

“O nosso estado precisa de indústria funcionando e de um comércio forte, que empregue as pessoas. As nossas crianças vão para a escola, depois para a faculdade, mas hoje não encontram esperança de emprego aqui”, ressaltou.

Alan também assumiu o compromisso de ampliar os núcleos da escolinha de futebol do ex-jogador Léo Moura e levar o projeto às crianças e aos jovens do Segundo Distrito.

Candidato à reeleição ao Senado, Sérgio Petecão (PSD) destacou a mobilização popular e pediu união para mudar a realidade do estado.

Em comício no Canaã, Alan Rick promete construção de hospital e cobra execução de obras/ Foto: Ascom

“Essa luta não é do Alan. Essa luta é nossa. Precisamos fazer a mudança que vai resolver os problemas do Acre. O povo do Segundo Distrito já decidiu”, afirmou Petecão.

Também participaram o candidato a vice-governador Rico Leite; o candidato ao Senado Júnior Feitosa (DC); os candidatos a deputado federal Vanda Milani, moradora do bairro Quinze, Sheila Andrade e Roberto Duarte; e o candidato a deputado estadual Olavinho Boiadeiro, além de lideranças comunitárias e moradores da região.

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