Candidatos durante sabatina/Foto: ContilNet

Durante sabatina da TV Rio Branco, nesta terça-feira (25), candidata a reeleição ao governo do Acre, Mailza Assis (PP), teve direito de resposta sobre uma fala do candidato Alan Rick (Republicanos).

Alan Rick, durante seu tempo de resposta de uma pergunta na sabatina, destacou que a Delegacia de Polícia Especializada no Combate à Corrupção (Decor) foi encerrada durante a atual gestão de Mailza Assis.

“Eu posso dizer que dessa área a gente entende um pouco, porque alocamos mais de 60 milhões de reais de emenda nos nossos dois mandatos, como deputado federal e nesse mandato como senador. Nós ajudamos a implantar o cerco eletrônico, inclusive com vídeo monitoramento nas áreas de fronteira, ajudamos a aparelhar o Gefron com viaturas, equipamentos, até o caminhão baú que vai fazer o transporte de mercadoria apreendida, de droga na região de fronteira foi emenda nossa. Nós equipamos as nossas polícias, equipamos os nossos policiais nessa área para combater os crimes transfronteiriços”, disse.

“O Estado tem que caminhar ao lado também, além do Gefron e das nossas polícias, o Gefron, que é um grupo formado por diversas for policiais do apoio do governo federal, do apoio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. O nosso governo vai trazer de volta a Delegacia de Combate Corrupção, a Decor, que foi desinstalada, infelizmente, nesse atual governo. O nosso governo vai ajudar a combater esses crimes através também de uma parceria com o governo boliviano”, disse Alan Rick durante uma resposta.

Em seguida, o mediador informou que foi pedido um direito de resposta sobre a informação dada pelo candidato e os advogados presentes concederam o direito de resposta.

No direito de resposta, Mailza destacou que a delegacia não foi desativada.

“No início de 2023, nós tivemos uma reorganização da Polícia Civil que colocou a delegacia num outro departamento. Então, além disso, nós fortalecemos a segurança pública do nosso estado, sobretudo a Polícia Civil, contratando servidores, contratando policiais, adquirindo armamentos. Foram mais de 200 viaturas que nós conseguimos nessa gestão. Ampliamos as delegacias, reformamos as delegacias, adquirimos armamentos, construímos um estande para o treinamento dos policiais, capacitamos os nossos policiais, então grandes investimentos foram feitos na segurança pública do nosso estado e nós vamos continuar fazendo para garantir segurança para os nossos cidadãos”, disse.

Veja o vídeo: