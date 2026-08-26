Vereador Matheus Paiva leva à tribuna demandas dos moradores do Rosalinda

Entre os problemas relatados estão ruas com buracos e trechos ainda sem pavimentação

Vereador também destacou que já havia formalizado a solicitação ao Executivo. — Foto: Reprodução

As condições de infraestrutura do bairro Rosalinda foram tema de cobrança do vereador Matheus Paiva durante a sessão desta quarta-feira (26), na Câmara Municipal de Rio Branco. O parlamentar levou ao plenário as reivindicações apresentadas pelos moradores durante uma agenda realizada na comunidade na semana passada.

Entre os problemas relatados estão ruas com buracos e trechos ainda sem pavimentação, acúmulo de lixo e entulho, falta de roçagem e limpeza, além de bueiros sem tampa e pontos de esgoto a céu aberto.

De acordo com os moradores, a situação do esgoto se torna ainda mais preocupante durante as chuvas, quando a água acaba atingindo algumas residências. Para Matheus, são situações que precisam de uma resposta do poder público, principalmente por envolverem segurança, saúde e qualidade de vida.

“Fui ao Rosalinda para ouvir quem mora ali e conhecer de perto os problemas. A população não está pedindo nada além do básico: uma rua em boas condições, limpeza, bueiros seguros e uma solução para o esgoto. É nosso dever levar essas demandas adiante e cobrar providências”, afirmou.

O vereador também destacou que já havia formalizado a solicitação ao Executivo por meio do Ofício nº 30/2026, encaminhado ao prefeito Alysson Bestene. No documento, Matheus pede que o bairro seja incluído na programação do Prefeitura nas Ruas, com ações de limpeza urbana, pavimentação e operação tapa-buracos.

Além dessas medidas, o parlamentar informou que seguirá cobrando atenção para os bueiros que estão sem tampa e para os problemas relacionados ao esgoto, acompanhando os encaminhamentos junto aos órgãos responsáveis.

“O Rosalinda precisa ser visto. A gente esteve lá, ouviu os moradores e agora está fazendo a nossa parte, cobrando e acompanhando. Vamos continuar insistindo até que as providências sejam tomadas”, concluiu Matheus Paiva