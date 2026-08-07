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Alan Rick ouve comerciantes e defende reforma do Terminal Urbano

Senador destinou R$ 2 milhões à reforma

Por Redação ContilNetAtualizado
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Alan Rick ouve comerciantes e defende reforma do Terminal Urbano
Visita reuniu aliados e trabalhadores/Foto: Reprodução

O senador, Alan Rick (Republicanos), candidato ao Governo do Acre, percorreu, nesta sexta-feira (7), a região do Terminal Urbano de Rio Branco e o Mercado Aziz Abucater, onde conversou com comerciantes, feirantes e pessoas que circulavam pelo Centro da capital. Durante a visita, ouviu as principais demandas de quem trabalha diariamente no local e falou sobre a expectativa para a reforma completa do terminal.

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A caminhada foi marcada pelo contato próximo com os trabalhadores e pelas manifestações espontâneas de carinho. Entre abraços, fotos e conversas, uma senhora fez questão de recordar a época em que Alan Rick atuava na televisão acreana.

“Sou muito sua fã. Sinto saudade do Gazeta Entrevista. E que bom que eu te vi pessoalmente para te dar um abraço”, disse ao encontrar o senador.

No Mercado Aziz Abucater, Alan conversou com os comerciantes sobre as melhorias necessárias para valorizar a região e oferecer melhores condições para quem trabalha e para quem passa diariamente pelo Centro.

Uma das principais expectativas é a reforma completa do Terminal Urbano. Para contribuir com a realização da obra, Alan Rick já garantiu R$ 2 milhões em recursos.

Durante a visita, o senador contou aos comerciantes que já tratou do assunto com o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, e ressaltou a urgência da intervenção.

“Falei com o prefeito Alysson para a prefeitura executar. Ele me garantiu que vai fazer o máximo para essa obra, que é urgente”, afirmou.

Alan também ouviu reivindicações dos trabalhadores do Mercado Aziz Abucater e conversou sobre a necessidade de melhorias no próprio espaço.

“Quem está aqui todos os dias conhece as dificuldades e sabe o que precisa melhorar. Nosso papel é ouvir, buscar soluções e trabalhar para que elas aconteçam. A nossa gente trabalha duro e merece ver resultado”, destacou Alan Rick.

Ao longo do percurso, o candidato foi abordado diversas vezes por comerciantes e populares para fotos, abraços e conversas. Em uma das bancas, uma feirante o recebeu com um abraço e declarou: “Eu amo Alan Rick”. Em outro momento, uma comerciante arrancou risadas ao brincar com o senador: “Rapaz, mas tu tá lindo cada dia mais!”.

Alan Rick esteve acompanhado da candidata ao Senado Mara Rocha, do candidato a vice-governador Ricardo Leite e do vereador de Rio Branco Neném Almeida.

“Esse carinho aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. É perto das pessoas, ouvindo e trabalhando, que vamos honrar o Acre da gente”, concluiu Alan Rick.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria
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