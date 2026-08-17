Candidato ao governo do Acre levou a campanha ao Bairro Canaã e destacou propostas voltadas ao desenvolvimento e à melhoria da qualidade de vida no estado

Alan Rick durante atividade de campanha realizada nesta segunda-feira (17), no Bairro Canaã, em Rio Branco/Foto: Ascom

O candidato ao governo do Acre Alan Rick realizou, nesta segunda-feira (17), uma atividade de campanha no Bairro Canaã, em Rio Branco. O encontro teve participação de apoiadores e marcou a presença da chapa em uma mobilização no segundo distrito da capital.

Também na presença de Rico Leite, que disputa a vice-governadoria na mesma chapa, Alan Rick falou aos participantes sobre os rumos que pretende defender para o Acre durante a campanha. Entre os assuntos abordados estiveram desenvolvimento econômico, investimentos e criação de oportunidades de trabalho.

Durante o discurso, o candidato também mencionou a realidade enfrentada por moradores de áreas mais afastadas dos centros urbanos. Ele citou a necessidade de melhorar o acesso a serviços básicos e ampliar as condições para que a população possa permanecer em suas comunidades. “Esse é o time da mudança. É o time da esperança. É o time do amor”, disse o candidato.

Alan Rick afirmou ainda que pretende apresentar uma alternativa de gestão voltada à geração de riqueza e à atração de investimentos para o estado. A fala foi acompanhada pelos apoiadores que participaram da atividade.

O ato no Canaã integra a agenda de campanha da chapa nas primeiras semanas da disputa pelo governo estadual.

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