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Ao lado de Samir, Marcio Bittar aponta saúde e saneamento entre prioridades para o Acre

Por Redação ContilNet
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Ao lado de Samir, Marcio Bittar aponta saúde e saneamento entre prioridades para o Acre

“Nós temos como fazer o maior programa de saneamento básico do Acre e da Amazônia com o apoio do Flávio Bolsonaro”, afirmou o senador e candidato à reeleição Marcio Bittar (PL) na noite desta segunda-feira (24), durante a inauguração do comitê central do vereador Samir Bestene (PP), candidato a deputado estadual. O evento reuniu apoiadores e lideranças e também contou com a presença do deputado federal José Adriano (PP), candidato à reeleição.

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No evento, Bittar defendeu uma atuação coordenada entre o governo do Estado e a bancada federal para definir prioridades. “Nós precisamos canalizar as emendas para prioridades muito importantes que o Acre tem. Uma delas é a saúde. Tem que ter uma emenda grande, ano após ano, para distribuir para a saúde”, afirmou.

Samir Bestene, por sua vez, destacou que sua candidatura está baseada no compromisso com a administração pública e com o desenvolvimento do setor produtivo. “A gente não está atrás de uma candidatura a deputado estadual apenas pelo cargo, porque nós temos comprometimento com a coisa pública. E só vamos ter um Estado mais rico, mais próspero, quando olharmos para o homem do campo”.

Durante o encontro, o ex-deputado estadual e atual secretário de Estado de Saúde do Acre, José Bestene, mencionou outro desafio considerado central para o desenvolvimento: a geração de empregos. Bestene também chamou atenção para a posição estratégica do Acre e para a possibilidade de ampliar a integração comercial com os mercados asiáticos por meio da saída pelo Pacífico.

Segundo o secretário, a diferença logística poderia representar uma vantagem competitiva para o estado. “Nós temos um mercado aqui perto, com a saída para a China, para a Coreia, para a Ásia. E por que nós não exploramos isso há 30 anos? O Peru fez a parte dele. Nós ainda não fizemos a nossa. Hoje predominam em todas as capitais produtos chineses. São 150 dias de logística para esses produtos chegarem. E por aqui, apenas 21 dias”, afirmou.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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