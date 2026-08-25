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Bocalom toma café da manhã no tradicional Kleudo Lanche após contato com eleitores

“Nossa pesquisa é o Fala Povo”, diz Bocalom durante café da manhã no Kleudo Lanche

Por Luana Pinheiro, ContilNet
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Bocalom toma café da manhã no tradicional Kleudo Lanche após contato com eleitores

Depois de começar a manhã conversando com eleitores nos sinais de trânsito de Rio Branco, Tião Bocalom seguiu para o tradicional Kleudo Lanche, em frente ao Hemoacre, onde tomou café da manhã e conversou com clientes e apoiadores.

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Durante o encontro, Bocalom destacou a importância do contato direto com a população durante a campanha e afirmou que a receptividade das pessoas tem servido como uma espécie de termômetro para sua caminhada eleitoral.

“Olha, o prazer é muito grande, porque exatamente a eleição é isso. E o carinho das pessoas com a gente é muito grande, dá para se ver. Essas pesquisas são o que a gente está fazendo aqui. A nossa pesquisa é o Fala Povo”, afirmou.

O candidato também foi recebido por Kleudo, proprietário do estabelecimento, que relembrou uma fotografia antiga ao lado de Bocalom e destacou que o candidato já é cliente assíduo do local.

“Ele já é cliente assíduo aqui”, brincou Kleudo, desejando sucesso ao candidato na caminhada rumo ao Governo do Acre.

Ao agradecer pela recepção, Bocalom encerrou a visita em clima de brincadeira e proximidade com os frequentadores do tradicional ponto de alimentação da capital.

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