Bittar destaca papel social da Igreja e importância do voto cristão em ato de Arlenilson Cunha

A importância da participação dos cristãos na política foi um dos principais temas do Ato de Consagração do Comitê do deputado estadual Arlenilson Cunha (PL), realizado nesta segunda-feira, 17, no Segundo Distrito de Rio Branco. O encontro reuniu dezenas de pastores e lideranças religiosas e contou com a participação do senador Marcio Bittar (PL), candidato à reeleição, além de apoiadores e integrantes da campanha.

Durante sua fala, Bittar afirmou que a presença dos cristãos na política é necessária para que valores ligados à fé, à família e à liberdade sejam representados nos espaços de decisão. Segundo o senador, durante décadas houve uma narrativa de que religião e política deveriam permanecer separadas.

“A esquerda passou décadas dizendo que política não era lugar para cristão”, afirmou Bittar. Na avaliação do senador, essa postura contribuiu para afastar parte dos cristãos da participação política justamente em um momento em que decisões tomadas no Congresso e em outras instituições passaram a atingir diretamente temas considerados importantes para as famílias cristãs.

Ao abordar a atuação da Igreja, o senador destacou que a presença das comunidades religiosas vai muito além dos templos. “Ninguém faz o trabalho que a Igreja faz. A Igreja está nos presídios, está nos hospitais, está nos locais onde o poder público nunca nem imaginou chegar. A Igreja está lá”, afirmou.

Bittar também mencionou a atuação de igrejas em comunidades rurais e regiões mais distantes. Segundo ele, é comum encontrar pequenas congregações desenvolvendo trabalhos sociais em locais onde outros serviços têm dificuldade para chegar. “A gente vai para a zona rural, para lugares muito longe. Lá tem uma igrejinha e lá tem um trabalho social”, disse.

Em sua fala, Arlenilson Cunha agradeceu a presença das lideranças e de Marcio Bittar e destacou a defesa de valores como liberdade religiosa, liberdade de pensamento e fé. “Nós subimos à tribuna e nos mantivemos defendendo os valores, defendendo aquilo que é a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa”, afirmou.

O deputado também ressaltou a importância da presença de Bittar no evento e manifestou apoio à candidatura do senador à reeleição. “Nós sabemos a importância do seu retorno ao Congresso Nacional”, afirmou Arlenilson, antes de destacar a relação construída entre os dois ao longo dos últimos anos.

O ato terminou com manifestações de apoio à caminhada de Arlenilson e à participação das lideranças cristãs no processo político. Ao final, os participantes também manifestaram apoio às candidaturas de Marcio Bittar e Gladson Cameli (PP) ao Senado Federal, Mailza Assis (PP) ao Governo do Acre, Jéssica Sales (MDB) à vice-governadoria e Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom