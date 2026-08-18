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Prefeitura nas Ruas avança no bairro Canaã com drenagem, preparação de vias e pavimentação

Prefeito Alysson Bestene acompanhou os serviços, conversou com moradores e anunciou continuidade das intervenções, que também incluem ampliação da rede de abastecimento de água

Por Redação ContilNet
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Prefeitura nas Ruas avança no bairro Canaã com drenagem, preparação de vias e pavimentação

A Prefeitura de Rio Branco segue avançando com as ações do programaPrefeitura nas Ruas e, nesta terça-feira (18), acompanhou de perto os serviços executados no bairro Canaã. O prefeito Alysson Bestene percorreu a comunidade, conversou com moradores e vistoriou as frentes de trabalho de infraestrutura que estão preparando vias para receber pavimentação asfáltica.

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Entre os serviços em andamento estão os trabalhos de drenagem na Rua Santa Isabel e o fechamento de base na Rua 7 de Setembro, etapa que antecede a aplicação do pavimento. Ao todo, cinco ruas da comunidade estão sendo contempladas com intervenções de drenagem, terraplanagem e preparação para receber asfalto.

Durante a visita, o prefeito esteve acompanhado pelos secretários municipais Márcio Pereira, Cid Ferreira e Tony Roque, além dos presidentes Enoque Pereira e Abdel Derze, reforçando a atuação integrada das equipes municipais dentro da comunidade.

Moradora do bairro, Jeane Nogueira aproveitou a presença da Prefeitura para apresentar uma reivindicação relacionada à Rua Wilson Costa, importante acesso à rotatória da região. Segundo ela, após o diálogo com o prefeito, foi autorizada a inclusão da via na sequência dos trabalhos.

“Ele já autorizou a empresa a finalizar aqui e começar a nossa. Estamos muito felizes com essa atitude, porque aguardávamos esse dia para conversar diretamente com ele. Somos gratos pelo que já está sendo feito e sabemos que é um benefício para todo o bairro”, destacou Jeane.

Para Raimundo Gomes, que mora no Canaã há 12 anos, acompanhar a chegada das obras representa a realização de uma antiga expectativa da comunidade.

“Eu me sinto emocionado. Pensei que isso aqui nunca fosse sair. É um sonho. Hoje estou sentindo firmeza. O prefeito está aqui conversando com a gente e, daqui a pouco, vem o asfalto. Vamos levantar as mãos para o céu”, afirmou o morador.

O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, ressaltou que o programa tem permitido levar serviços a diferentes regiões da capital, priorizando locais que necessitam de intervenções estruturantes.

“A Prefeitura está chegando aos quatro cantos da cidade. O Prefeitura nas Ruas é uma realidade, revitalizando locais que há muito tempo não recebiam benefícios. Estamos trabalhando em toda a cidade e buscando, com os recursos disponíveis e bem administrados, atender cada vez mais comunidades”, explicou o secretário.

O prefeito Alysson Bestene destacou que as visitas às comunidades permitem acompanhar diretamente a execução das obras e ouvir as principais demandas apresentadas pela população.

“A gente tem buscado atender a cidade. São várias comunidades e vários bairros. Por meio do Prefeitura nas Ruas, junto com a equipe da Secretaria de Infraestrutura, temos acompanhado de perto as obras. Aqui no Canaã não é diferente: estamos contemplando cinco ruas, que passam por drenagem e terraplanagem para receber pavimentação”, pontuou.

Além das melhorias na infraestrutura viária, o prefeito ressaltou que o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) também atua no bairro com a ampliação da rede de abastecimento de água.

“É uma ação integrada da Prefeitura de Rio Branco, melhorando a vida nas comunidades e nos bairros, sempre colocando as pessoas em primeiro lugar. A população tem nos recebido muito bem, mas não vamos parar por aqui. Queremos ver uma cidade cada vez melhor e mais desenvolvida”, completou Alysson Bestene.

As ações no Canaã integram o cronograma permanente do Prefeitura nas Ruas, que reúne diferentes secretarias e órgãos municipais para executar serviços de infraestrutura, saneamento e manutenção urbana diretamente nos bairros de Rio Branco.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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