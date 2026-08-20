Bittar promete “destravar a economia do Acre” e reafirma: “luto por isso a vida inteira”

Em meio à disputa pela reeleição, o senador Marcio Bittar (PL) cumpriu, nesta quarta-feira (20), uma extensa agenda em Rio Branco marcada por inaugurações de comitês, reuniões com apoiadores e com a coligação “Avança Acre”, formada por Mailza Assis (PP), candidata ao governo, Jéssica Sales (MDB), vice, e Gladson Cameli (PP), ao Senado.

A agenda começou na inauguração do comitê de Dr. Fábio Rueda (União Brasil), candidato a deputado federal. Na sequência, Bittar esteve ao lado de Mailza e Jéssica na abertura do comitê de Eden Azevedo (PL), também candidato a deputado federal, que apresentou segurança pública, defesa das fronteiras, saúde e apoio ao produtor rural entre suas prioridades de mandato.

O senador também defendeu uma agenda de desenvolvimento econômico para o Acre, prometendo atuar pela mudança das regras que, segundo ele, limitam a atividade produtiva na região. “Venho lutando por isso a vida inteira. Quem me conhece sabe que o que eu falo sobre a Amazônia faz 30 anos. Com Mailza, Jéssica e Flávio Bolsonaro, nós vamos destravar a economia do Acre”, disse Bittar.

Ao falar sobre a aliança com Mailza, o candidato afirmou: “Nós vamos inaugurar um governo que vai muito mais longe.” Mailza, por sua vez, pediu apoio aos candidatos do grupo: “Esses são os candidatos de vocês e quero dizer que vocês escolheram bem. É esse grupo aqui que vai ajudar o Acre a crescer, a se desenvolver”.

Na sequência, Bittar participou de uma reunião no bairro São Francisco, ao lado do candidato a deputado federal Júnior Betão (PL) e do candidato a deputado estadual Eduardo Gomes (Republicanos), reforçando a mobilização em torno das candidaturas. No encontro, defendeu que o eleitor deve observar não só as propostas, mas o caráter de quem pede seu voto: “É saber se a pessoa que você vai apoiar é grata. Mais importante do que o seu candidato fala, é saber quem ele é”.

Ao longo do dia, Marcio Bittar buscou situar sua candidatura ao Senado dentro de um projeto político mais amplo. Além da chapa estadual, o senador reforçou o apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência e aos demais candidatos a deputado federal e estadual do grupo.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom