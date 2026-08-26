Claire Cameli surpreende cenário político do Juruá e amplia alianças em Cruzeiro do Sul

Claire falou sobre a emoção de retornar ao lugar onde começou a história de sua família | Foto: Cedida

A passagem de Claire Cameli por Cruzeiro do Sul movimentou os bastidores da política no Vale do Juruá. Filha do ex-governador Orleir Cameli, ela chegou ao município fortalecida pela aproximação com integrantes da família Cameli e pelo apoio de importantes lideranças políticas da região.

Durante a agenda, Claire percorreu ruas e estabelecimentos comerciais, conversou com trabalhadores, comerciantes e moradores e participou de atividades ao lado da deputada federal Antônia Lúcia. A mobilização deu visibilidade à parceria política entre as duas e demonstrou a disposição da candidata de construir uma base sólida no segundo maior município do Acre.

A presença de Claire também chamou atenção por resgatar sua ligação familiar com Cruzeiro do Sul, cidade natal de Orleir Cameli e onde o ex-governador iniciou sua trajetória política. Orleir foi prefeito do município e governou o Acre entre 1995 e 1999, deixando uma história fortemente associada ao desenvolvimento, à integração regional e à abertura de caminhos para o interior.

Em uma publicação feita durante a visita, Claire falou sobre a emoção de retornar ao lugar onde começou a história de sua família.

“Estar novamente na casa que foi do meu pai, Orleir Cameli, é reencontrar minhas raízes, reviver lembranças e sentir de perto uma história construída com muito trabalho”, declarou.

Em outra manifestação, Claire afirmou que carrega os ensinamentos deixados pelo ex-governador como inspiração para sua caminhada pública.

“Tenho orgulho das minhas raízes, da minha família e do legado do meu pai, Orleir Cameli, que me ensinou que servir é olhar com atenção para quem mais precisa”, destacou a candidata em suas redes sociais.

Apoio de Beatriz Cameli

Um dos momentos de maior repercussão foi a manifestação de apoio de Beatriz Cameli, viúva de Orleir e ex-primeira-dama de Cruzeiro do Sul e do Acre. Beatriz é uma figura reconhecida na história política e social do município e foi anunciada como primeira suplente na candidatura de Gladson Cameli ao Senado.

Ao declarar apoio a Claire, Beatriz fortaleceu a aproximação da candidata com a família Cameli e com uma parcela importante do eleitorado do Juruá. Em entrevista à imprensa local, ela confirmou sua decisão: “Vou apoiar para estadual a Claire Cameli, que também é filha do Orleir”, afirmou.

Claire comemorou a manifestação: “Estou muito feliz em receber o apoio da Beatriz Cameli, uma das mulheres mais ilustres de Cruzeiro do Sul”, celebrou.

O gesto foi interpretado no meio político como um reforço significativo para a candidatura de Claire, principalmente pela representatividade de Beatriz e por sua relação histórica com Cruzeiro do Sul.

Maria das Vitórias acompanha caminhada

Claire também recebeu o apoio de Maria das Vitórias, primeira suplente do senador Sérgio Petecão e uma das lideranças políticas conhecidas do Vale do Juruá. Maria das Vitórias esteve ao lado da candidata durante sua passagem por Cruzeiro do Sul e participou de parte das atividades realizadas no município.

Ao caminhar com Claire e acompanhá-la no contato com a população, Maria das Vitórias demonstrou publicamente apoio ao projeto político da candidata. A presença da liderança contribuiu para ampliar o conjunto de alianças construídas durante a visita e reforçou a inserção de Claire entre diferentes grupos políticos da região.

A aproximação com Beatriz Cameli e Maria das Vitórias acrescentou peso político à agenda. As duas possuem história e atuação ligadas a Cruzeiro do Sul e ao Vale do Juruá, o que ajudou a transformar a visita em um movimento de maior repercussão do que uma agenda convencional de campanha.

Mobilização ao lado de Antônia Lúcia

A programação também contou com a participação da deputada federal Antônia Lúcia, que percorreu estabelecimentos comerciais e conversou com comerciantes, trabalhadores e moradores ao lado de Claire.

Nas redes sociais, a mobilização foi apresentada como uma caminhada de fé, trabalho e compromisso com o Acre. A agenda mostrou a parceria entre as duas candidaturas e a intenção de manter uma atuação conjunta em diferentes municípios do estado.

A recepção em Cruzeiro do Sul e a presença de lideranças locais demonstraram que Claire busca ocupar espaço no cenário político do Juruá sem depender somente da memória familiar. Ao mesmo tempo que valoriza o legado de Orleir, ela procura construir sua própria trajetória por meio do diálogo com a população e da defesa de políticas voltadas às mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade.