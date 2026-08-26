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Minoru Kinpara reúne 300 apoiadores em carreata e inaugura comitê central

A mobilização marcou um momento de forte presença da campanha nas rua

Por Redação ContilNet
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O candidato também destacou a necessidade de valorizar e reconhecer os trabalhadores
O candidato também destacou a necessidade de valorizar e reconhecer os trabalhadores | Foto: Reprodução

O professor Minoru Kinpara realizou uma grande mobilização de campanha em Cruzeiro do Sul, reunindo cerca de 300 apoiadores, além de dezenas de carros e motocicletas. A programação contou com adesivação de veículos, carreata e a inauguração do comitê central da campanha.

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A concentração aconteceu em frente à Catedral de Nossa Senhora da Glória, onde também foi realizada a adesivação dos veículos que participaram da mobilização. Em seguida, a carreata percorreu as ruas de Cruzeiro do Sul, passando por importantes vias, como a Avenida Coronel Mâncio Lima e a Avenida Desembargador Távora.

Ao final da mobilização, Minoru Kinpara fez um discurso de agradecimento aos apoiadores e reafirmou seu compromisso com pautas como educação, segurança pública, saúde, empreendedorismo, agricultura familiar e geração de emprego e oportunidades para a juventude.

O candidato também destacou a necessidade de valorizar e reconhecer os trabalhadores que atuam como motoboys e por meio de aplicativos, como Uber e 99. Entre as propostas defendidas estão a regularização trabalhista e sindical da categoria, o reconhecimento social desses profissionais e a criação de leis e políticas públicas que garantam melhores condições de trabalho, acesso a recursos, direitos e dignidade, fortalecendo a valorização de uma categoria que tem papel importante na economia e na prestação de serviços à população.

A mobilização marcou um momento de forte presença da campanha nas ruas e de aproximação com diferentes segmentos da sociedade, reforçando as principais pautas defendidas por Minoru Kinpara.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria
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