O Dia D, realizado em parceria com a rede pública municipal, tem o objetivo de proteger a população contra doenças evitáveis

Vereador Felipe Tchê/Foto: Ascom

O vereador Felipe Tchê utilizou a tribuna da Câmara Municipal nesta quarta-feira, 26, para falar sobre o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, que ocorreu no último sábado, 22, em Rio Branco. Com um número expressivo de 907 doses de vacinas aplicadas, o vereador pediu que a população continuasse levando crianças e adolescentes aos postos de saúde, incentivando e reconhecendo a campanha como uma estratégia essencial de prevenção.

“Levem as nossas crianças aos postos de saúde e à rede pública do município, que, sem sombra de dúvida, tem como objetivo principal a universalização do acesso a essas vacinas para todas as pessoas aqui do nosso município”, destacou.

O Dia D, realizado em parceria com a rede pública municipal, mobilizou unidades de saúde e equipes para atualizar a caderneta vacinal do público infantil e adolescente, com o objetivo de proteger a população contra doenças evitáveis. Segundo o vereador, as 907 doses aplicadas são um número significativo, mas a multivacinação segue em andamento e ainda existe necessidade de os moradores manterem a cobertura vacinal em dia.

“Quero fazer esse destaque para que a nossa população não se omita. Não deixe de ir até a nossa rede pública de saúde e fazer essa medida de profilaxia e de prevenção; isso que salva a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes”, finalizou.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom