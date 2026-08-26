A manifestação chama atenção porque Lene é irmã de Petecão, que disputa a reeleição ao Senado

Velloso disputa o Senado na chapa de Lene/Foto: Reprodução

A ex-vereadora de Rio Branco Lene Petecão, irmã do senador Sérgio Petecão (PSD), anunciou apoio à candidatura do médico Eduardo Velloso (Solidariedade) ao Senado nas eleições deste ano. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (26), nas redes sociais de Velloso.

A manifestação chama atenção porque Lene é irmã de Petecão, que disputa a reeleição ao Senado e integra a aliança que apoia Alan Rick na corrida pelo Governo do Acre. Velloso, por outro lado, está em uma composição política diferente: é candidato ao Senado na chapa encabeçada pelo ex-prefeito Tião Bocalom.

Nas redes sociais, Velloso agradeceu o apoio e destacou a trajetória política de Lene, que exerceu três mandatos como vereadora da capital.

“Estou tendo o prazer, nessa tarde, de receber a minha amiga Lene Petecão, que já foi vereadora aqui da capital de Rio Branco, para uma conversa, um bom bate-papo sobre o nosso futuro do Acre, sobre o que nós podemos fazer lá no Senado, e aqui pedindo o apoio dela para que nós possamos caminhar juntos, porque o Senado merece uma cadeira da saúde. E esse representante é 777, Dr. Eduardo Velloso”, afirmou.

Lene, por sua vez, declarou que recebeu um “comando” do prefeito Alysson Bestene para contribuir com a campanha de Velloso e disse que pretende reunir forças políticas em torno da candidatura.

“Doutor Eduardo, primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Você é um amigo de longas datas, eu tenho muito respeito pelo seu mandato, proativo, de resultado. E a gente vai aqui contribuir, né? O prefeito Alysson me deu esse comando e eu quero aqui juntar a sua força, da Rejane, o seu grupo político pra gente fazer uma bela campanha. Nós só temos 45 dias. E como mulher que fui de três mandatos e mulher de resultado, estou com o Eduardo Velloso, hein?”, declarou.

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