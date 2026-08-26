Confira a agenda dos candidatos ao Governo do Acre nesta quarta-feira

Candidatos cumprem agenda em Rio Branco, Porto Acre e Epitaciolândia ao longo do dia/ Foto: Reprodução

Os candidatos ao Governo do Acre cumprem uma série de compromissos de campanha nesta quarta-feira (26), dividindo atividades entre a capital, Rio Branco, e municípios do interior do estado. A agenda dos postulantes ao Palácio Rio Branco conta com gravações para o horário eleitoral gratuito, sabatinas ao vivo em veículos de imprensa, reuniões com setores produtivos e sindicais, além do lançamento de comitês e candidaturas proporcionais.

O candidato Alan Rick inicia suas atividades pela manhã em Rio Branco, onde reserva o horário das 8h às 10h para reuniões internas de planejamento. Às 10h, o postulante se reúne com empreendedores no espaço Gran Reserva, localizado no bairro Seis de Agosto. No período da tarde, o compromisso prossegue no interior do estado: às 17h30, Alan Rick participa da inauguração da Casa 10 de Porto Acre, localizada no Centro do município.

A candidata Mailza cumpre toda a sua agenda na capital acreana nesta quarta-feira. Os compromissos começam às 10h com a gravação do programa eleitoral, seguida de uma reunião estratégica ao meio-dia, ambas em agenda fechada. Às 16h, Mailza concede sabatina ao vivo no Portal Acre, no bairro Parque das Palmeiras. Em seguida, às 17h, a candidata acompanha o lançamento das campanhas de Nicolau Júnior e Socorro Neri na Maison Borges Eventos, no Distrito Industrial. À noite, Mailza participa da inauguração do comitê de José Adriano na Baixada da Sobral, às 18h, e encerra o dia na inauguração do comitê de Manoel Moraes, na Avenida Ceará, às 19h.

O candidato Thor Dantas concentra suas atividades em Rio Branco ao longo do dia. Pela manhã, às 10h, o postulante realiza gravações para a propaganda eleitoral. À tarde, Thor Dantas se reúne com representantes do Sintegesp às 14h30 e, na sequência, às 15h, participa de encontro com a Frente de Sindicatos dos Servidores Públicos na sede do PSB. O compromisso noturno do candidato será às 19h30, quando participa da sabatina promovida pelo portal ac24horas, no Edifício Via Towers Corporate Buildings.

O candidato Tião Bocalom cumpre agenda externa no município de Epitaciolândia durante esta quarta-feira. A programação no interior tem início às 8h, com caminhada pelo comércio local e reuniões com lideranças comunitárias e políticas da região. No período da noite, às 18h, o candidato participa do ato de lançamento da candidatura de Daniel Dorzila a deputado estadual, também em Epitaciolândia.

Os candidatos Eudo e Dr. Luisinho não divulgaram suas agendas oficiais para esta quarta-feira. O espaço segue aberto caso haja alterações ou envio posterior dos compromissos de campanha.